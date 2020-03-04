В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП.За прошедшие сутки, 4 марта, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.
В Кирове на ул. Проезжей, 47, по предварительным данным, 26-летняя водитель «Мицубиси Лансер» не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.
В Кирово-Чепецком районе на 11 км автодороги Казанский поворот-Зуевка, по предварительным данным, 32-летний водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет и въехал в дерево. Мужчина получил травмы, но госпитализация не потребовалась.
В Кирове на ул. Карла Либкнехта, 102, 57-летний водитель «Калины» на перекрестке не предоставил преимущества в движении фургону под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка «Калины».
Еще одно ДТП произошло в Кирове на Октябрьском проспекте, 56. На перекрестке 20-летний водитель «Калины» сбил 28-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.