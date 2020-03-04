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05 мар 12:13 Кировские спасатели-водолазы провели тренировку 05 мар 11:19 В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси. 05 мар 10:32 В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП. 04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр
В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП.

В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП.

Сегодня, 10:32
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В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП.

В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП.За прошедшие сутки, 4 марта, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

В Кирове на ул. Проезжей, 47, по предварительным данным, 26-летняя водитель «Мицубиси Лансер» не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.


В Кирово-Чепецком районе на 11 км автодороги Казанский поворот-Зуевка, по предварительным данным, 32-летний водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет и въехал в дерево. Мужчина получил травмы, но госпитализация не потребовалась.


В Кирове на ул. Карла Либкнехта, 102, 57-летний водитель «Калины» на перекрестке не предоставил преимущества в движении фургону под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка «Калины».

Еще одно ДТП произошло в Кирове на Октябрьском проспекте, 56. На перекрестке 20-летний водитель «Калины» сбил 28-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.
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