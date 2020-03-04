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05 мар 12:13 Кировские спасатели-водолазы провели тренировку 05 мар 11:19 В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси. 05 мар 10:32 В Кирове иномарка врезалась в опору ЛЭП. 04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр
В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси.

В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси.

Сегодня, 11:19
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В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси.

В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси. Гражданин одного из государств Закавказья почти полгода находился в межгосударственном розыске. 

Осенью 2019 года мужчина совершил кражу в Витебской области (Беларусь), но сумел скрыться от следствия. Как выяснилось, подозреваемый решил затеряться в России.

Поймать вора-гастролера помогли бдительные жители Кильмезского района Кировской области. В одном из сел появился подозрительный мужчина. Выяснилось, что его пригласила местная жительница. Женщина познакомилась с ним в соцсетях и пригласила нового друга "погостить".

Полицейские решили проверить личность "гостя", но никаких документов у задержанного не оказалось. Мужчина пояснил, что передвигался по региону на попутных машины и "потерял" документы в одной из них. Но бдительным стражам порядка такая "версия" показалась не убедительной.

При проверке по базе МВД выяснилось, что мужчина является гражданином одного из закавказских государств, ранее судим за кражи в Свердловской области и находится в розыске в Беларуси.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконное нахождение на территории Российской Федерации. Инициаторам розыска передана информация о его задержании.

по информации УМВД по Кировской области
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