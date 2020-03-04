В Кировской области задержали вора-гастролера, объявленного в розыск в Беларуси. Гражданин одного из государств Закавказья почти полгода находился в межгосударственном розыске.Осенью 2019 года мужчина совершил кражу в Витебской области (Беларусь), но сумел скрыться от следствия. Как выяснилось, подозреваемый решил затеряться в России.Поймать вора-гастролера помогли бдительные жители Кильмезского района Кировской области. В одном из сел появился подозрительный мужчина. Выяснилось, что его пригласила местная жительница. Женщина познакомилась с ним в соцсетях и пригласила нового друга "погостить".Полицейские решили проверить личность "гостя", но никаких документов у задержанного не оказалось. Мужчина пояснил, что передвигался по региону на попутных машины и "потерял" документы в одной из них. Но бдительным стражам порядка такая "версия" показалась не убедительной.При проверке по базе МВД выяснилось, что мужчина является гражданином одного из закавказских государств, ранее судим за кражи в Свердловской области и находится в розыске в Беларуси.В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконное нахождение на территории Российской Федерации. Инициаторам розыска передана информация о его задержании.