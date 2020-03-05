Кировские водолазы провели учения на озере Русском

Кировские водолазы готовятся во всеоружии встретить время, когда надо будет спасать людей, провалившихся под тонкий лед. А весна тем временем набирает обороты и влияет не только на толщину ледяного покрова, но и на настроение спасателей.Каждый год на реках и водоемах Кировской области тонут десятки человек. Среди погибших немало рыбаков. В группе риска и те, кто любит ловить рыбу на пригретом солнцем весеннем льду.К погружению готовится Илья, гидрокостюм надежно защищает от воды и холода, на лице - маска с переговорным устройством. Связь идет по проводу, а не радиосигналу, так намного надежней. Без нее опускаться под воду нельзя.Под водой спасатели могут работать на глубине до 12 метров. Особую угрозу представляют коряги и старые деревья, которые при сильном течении могут запросто оборвать связь с товарищами. Но в озерах, как правило, ничего спасателю не угрожает, да и видимость вполне нормальная, не то, что в реках.Водолаз появляется и несет в руках розу. Роза, поднятая со дна озера - это ли не чудо? Что это: привет от вятского водяного накануне 8 марта или заранее спланированный сюрприз спасателей?Спасатели-водолазы выделены в особую службу, они не относятся к МЧС, а подчиняются непосредственно правительству Кировской области. И, конечно, большую часть времени им приходится доставать со дна реки отнюдь не розы, а тела погибших .Приходится и помогать в аварийных работах, связанных с техногенными и природными авариями. Так, этой зимой пожарные помогали поднимать понтоны со дна реки Моломы у деревни Суборь. Иначе было не восстановить транспортное сообщение.Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда - не менее 15 сантиметров для 1 человека и рисковать своей жизнью ради сомнительного улова не стоит. Правила техники безопасности и здравый смысл еще никто не отменял.