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Кировские водолазы провели учения на озере Русском

Кировские водолазы провели учения на озере Русском

Сегодня, 12:13
193
Иван Швецов
Кировские водолазы провели учения на озере Русском


Кировские водолазы  готовятся во всеоружии встретить время,  когда надо будет спасать людей, провалившихся под тонкий лед. А весна тем временем набирает обороты и влияет не только на толщину ледяного покрова, но и на настроение спасателей.

Каждый год на реках и водоемах Кировской области тонут десятки человек.  Среди погибших немало рыбаков. В группе риска и  те, кто любит ловить рыбу на пригретом солнцем весеннем льду.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас толщина льда на озере Русском около 40 сантиметров, но лед уже сильно растаял и идти сюда было довольно тяжело. За моей спиной  водолаз готовится к погружению на 5,5 метров».

К погружению готовится Илья, гидрокостюм надежно защищает от воды и холода, на лице - маска с переговорным устройством. Связь идет по проводу,  а не радиосигналу, так намного надежней. Без нее опускаться под воду нельзя.

- Проверка связи.

Под водой спасатели могут работать на глубине до 12 метров. Особую угрозу представляют  коряги и старые деревья, которые при сильном течении  могут запросто оборвать связь с товарищами.   Но в озерах, как правило, ничего спасателю не угрожает, да и видимость вполне нормальная, не то, что в реках.

Водолаз появляется и несет в руках розу. Роза, поднятая со дна озера - это ли не чудо? Что это: привет от  вятского водяного накануне 8 марта  или заранее спланированный сюрприз  спасателей?

ИЛЬЯ ПЛЕТЕНЁВ,  ВОДОЛАЗ-СПАСАТЕЛЬ:
«Эти цветы мы хотим подарить нашим женам, матерям, детям, нашим боевым подругам,  всем женщинам, потому что без них мы бы не смогли выполнять свою работу».

Спасатели-водолазы выделены в особую службу, они не относятся  к МЧС,  а подчиняются непосредственно правительству Кировской области.   И, конечно, большую часть времени им приходится доставать со дна реки отнюдь не розы, а  тела погибших .

ТИМОФЕЙ МУХЛЫНИН,  ВОДОЛАЗ-СПАСАТЕЛЬ:
«Мы работали пожарными-спасателями, у нас была определенная психологическая подготовка и мы  имели стаж. Научились бороться со стрессом».

Приходится и помогать в аварийных работах, связанных с техногенными и природными авариями. Так, этой зимой пожарные помогали поднимать понтоны со дна реки Моломы у деревни Суборь. Иначе было не восстановить транспортное сообщение.

АЛЕКСАНДР НАУМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПСС:
«Сложность заключалась, в основном, в плохой видимости. Глубина там была 5 метров, надо было обмотать железный трос вокруг объекта».

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда  - не менее 15 сантиметров для 1 человека и  рисковать своей жизнью ради сомнительного улова не стоит. Правила техники безопасности и здравый смысл еще никто не отменял.
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