В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК

В Кирове осуждён генеральный директор управляющей компании за уклонение от исполнения финансовых обязательств при перечислении теплоснабжающей компании средств, поступивших от потребителей.Добавим, что суд в целях возмещения имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации сохранил арест, наложенный на принадлежащий осуждённому грузовой автомобиль. Приговор суда не вступил в законную силу.