В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК

В Кирове осуждён генеральный директор управляющей компании за уклонение от исполнения финансовых обязательств при перечислении теплоснабжающей компании средств, поступивших от потребителей.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«В судебном заседании установлено, что осуждённый в период с 2013 по 2018 год умышленно уклонился от исполнения обязательств по договору теплоснабжения жилого фонда в части перечисления денежных средств в размере более 46 млн. рублей в счет оплаты предоставленных энергоресурсов и направил более 2,8 млн. рублей на иные цели. Принимая во внимание данные о личности осужденного, отсутствие у него судимостей, а также то, что инкриминируемое преступление относится к преступлениям средней тяжести, суд назначил генеральному директору управляющей компании наказание в виде 1 года 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года».
Добавим, что суд в целях возмещения имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации сохранил арест, наложенный на принадлежащий осуждённому грузовой автомобиль. Приговор суда не вступил в законную силу.