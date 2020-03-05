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06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова 06 мар 10:47 Родители дошкольников оценили качество питания в детских садах 06 мар 10:45 Появился первый кандидат на должность сити-менеджера города Кирова 06 мар 10:42 В правительстве назвали причины плохого состояния дорог в Кирове и районах 06 мар 10:06 В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". 05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы"
В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту".

В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту".

Сегодня, 10:06
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В Лянгасово

В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". За прошедшие сутки, 5 марта, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

В п. Лянгасово на ул. Гражданской, 29, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «УАЗ» на перекрестке неравнозначных дорог совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 52-летнего водителя. Иномарка двигалась по главной дороге. В ДТП пострадал водитель «Тойоты», госпитализация не потребовалась.

В г. Кирове на ул. Кольцова, 12, неустановленный водитель автомобиля «Ауди» сбил 66-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализация не потребовалась. Водителя ищут. 


Еще один неустановленный водитель иномарки на ул. Дзержинского, 62, во время движения по парковке сбил 35-летнего мужчину. В результате происшествия мужчина получил травмы. Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП.


В Лузском районе на автодороге у д. Кузнецово 31-летний водитель «Мицубиси Паджеро Спорт» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия 29-летний пассажир автомобиля получил травмы, госпитализация не потребовалась.
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