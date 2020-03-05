В Лянгасово "УАЗ" врезался в "Тойоту". За прошедшие сутки, 5 марта, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.
В п. Лянгасово на ул. Гражданской, 29, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «УАЗ» на перекрестке неравнозначных дорог совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 52-летнего водителя. Иномарка двигалась по главной дороге. В ДТП пострадал водитель «Тойоты», госпитализация не потребовалась.
В г. Кирове на ул. Кольцова, 12, неустановленный водитель автомобиля «Ауди» сбил 66-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализация не потребовалась. Водителя ищут.
Еще один неустановленный водитель иномарки на ул. Дзержинского, 62, во время движения по парковке сбил 35-летнего мужчину. В результате происшествия мужчина получил травмы. Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП.
В Лузском районе на автодороге у д. Кузнецово 31-летний водитель «Мицубиси Паджеро Спорт» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия 29-летний пассажир автомобиля получил травмы, госпитализация не потребовалась.