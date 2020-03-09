Пенсионерка поверила «подруге» по соцсети и лишилась 129 тысяч рублей. 67-летняя жительница г.Кирова пояснила полицейским, что переписывалась в соцсети с подругой.Она сообщила о возможности получить «бонусы от банка»."Подруга" пообещала помочь оформить "бонусы" и попросила передать данные банковской карты и код подтверждения операции из смс-сообщения.Доверчивая кировчанка сделала все, как ее просили. Но обещанные бонусы не пришли, а с карты пенсионерки исчезли 129 тысяч рублей.Выяснилось, что страницу подруги в соцсети взломали и от ее имени посылали сообщения. Мошенников ищут.