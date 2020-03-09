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10 марта 18:17
10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. 09 мар 14:13 В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.
Пенсионерка поверила «подруге» по соцсети и лишилась 129 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила «подруге» по соцсети и лишилась 129 тысяч рублей.

Вчера, 13:30
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Пенсионерка поверила «подруге» по соцсети и лишилась 129 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила «подруге» по соцсети и лишилась 129 тысяч рублей. 67-летняя жительница г.Кирова пояснила полицейским, что переписывалась в соцсети с подругой.

Она сообщила о возможности получить «бонусы от банка».

"Подруга" пообещала помочь оформить "бонусы" и попросила передать данные банковской карты и код подтверждения операции из смс-сообщения.

Доверчивая кировчанка сделала все, как ее просили. Но обещанные бонусы не пришли, а с карты пенсионерки исчезли 129 тысяч рублей.

Выяснилось, что страницу подруги в соцсети взломали и от ее имени посылали сообщения. Мошенников ищут.
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