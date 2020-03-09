В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. За праздничные и выходные дни в Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.
В Кирове на ул.Воровского, 66, водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Рено-Меган». От удара «Джили» отбросило на «Форд Фокус» и «Лада Калина». В результате ДТП получил травмы 6-летний пассажир «Рено Меган».
Еще одно массовое ДТП произошло в Кирове на ул.Луганской, 47. Столкнулись легковой «Форд Транзит», «Лада Гранта» и фура «Скания». В аварии три человека получили травмы: 53-летний водитель «Форд Транзит», 49-летний водитель «Скании» и 14-летняя пассажирка «Лада Гранта».
В Кирове на ул. П.Корчагина, 74, «Рено-Логан» сбил 38-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. Обе получили травмы (не госпитализированы).
Ранним утром на 13 км федеральной автодороги «Вятка» водитель «Мерседес Спринтер» сбил 43-летнего пешехода. Мужчина был госпитализирован.