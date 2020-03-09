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10 марта 18:18
10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. 09 мар 14:13 В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.
В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок.

В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок.

Сегодня, 09:57
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В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок.

В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. За праздничные и выходные дни в Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.

В Кирове на ул.Воровского, 66, водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Рено-Меган». От удара «Джили» отбросило на «Форд Фокус» и «Лада Калина». В результате ДТП получил травмы 6-летний пассажир «Рено Меган».

Еще одно массовое ДТП произошло в Кирове на ул.Луганской, 47. Столкнулись легковой «Форд Транзит», «Лада Гранта» и фура «Скания». В аварии три человека получили травмы: 53-летний водитель «Форд Транзит», 49-летний водитель «Скании» и 14-летняя пассажирка «Лада Гранта».


В Кирове на ул. П.Корчагина, 74, «Рено-Логан» сбил 38-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. Обе получили травмы (не госпитализированы).




Ранним утром на 13 км федеральной автодороги «Вятка» водитель «Мерседес Спринтер» сбил 43-летнего пешехода. Мужчина был госпитализирован.
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