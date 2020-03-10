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11 марта 22:58
11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов 11 мар 17:48 Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее 11 мар 15:24 В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник 11 мар 15:20 Киров готовится к 75-летию Великой Победы 11 мар 15:19 В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков 11 мар 15:18 В Кирове полицейские устанавливают личность причастного к краже 11 мар 15:18 В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы 11 мар 12:11 Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра" 11 мар 12:10 В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей
Кировчане реанимировали кота, спасенного из горящей квартиры.

Кировчане реанимировали кота, спасенного из горящей квартиры.

Вчера, 18:18
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Кировчане реанимировали кота, спасенного из горящей квартиры.


Неравнодушные кировчане реанимировали кота, пострадавшего во время пожара. Подробности - в нашем обзоре происшествий прошедших выходных дней.

В пожаре в доме на улице архитектора Зянкина едва не сгорели щенок лабрадора и кот по кличке Кекс. Животные были одни, когда в квартире вспыхнул электроковрик. Щенок не пострадал, а вот коту пришлось делать массаж сердца и искусственное дыхание. В итоге Кекса удалось спасти.

За выходные в Кирове и области произошло 13 ДТП, 16 человек пострадали. В Кирове на улице Воровского водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Рено-Меган». От удара «Джили» отбросило на «Форд Фокус» и «Лада Калина». В результате ДТП получил травмы 6-летний пассажир «Рено».

Еще одно массовое ДТП произошло в Кирове на улице Луганской. Столкнулись легковой «Форд Транзит», «Лада Гранта» и фура «Скания». В аварии три человека получили травмы: водители «Форда» и «Скании», а также 14-летняя пассажирка «Лады».
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