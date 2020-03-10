Кировчане реанимировали кота, спасенного из горящей квартиры.

Неравнодушные кировчане реанимировали кота, пострадавшего во время пожара. Подробности - в нашем обзоре происшествий прошедших выходных дней.В пожаре в доме на улице архитектора Зянкина едва не сгорели щенок лабрадора и кот по кличке Кекс. Животные были одни, когда в квартире вспыхнул электроковрик. Щенок не пострадал, а вот коту пришлось делать массаж сердца и искусственное дыхание. В итоге Кекса удалось спасти.За выходные в Кирове и области произошло 13 ДТП, 16 человек пострадали. В Кирове на улице Воровского водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Рено-Меган». От удара «Джили» отбросило на «Форд Фокус» и «Лада Калина». В результате ДТП получил травмы 6-летний пассажир «Рено».Еще одно массовое ДТП произошло в Кирове на улице Луганской. Столкнулись легковой «Форд Транзит», «Лада Гранта» и фура «Скания». В аварии три человека получили травмы: водители «Форда» и «Скании», а также 14-летняя пассажирка «Лады».