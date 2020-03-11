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11 марта 22:59
11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов 11 мар 17:48 Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее 11 мар 15:24 В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник 11 мар 15:20 Киров готовится к 75-летию Великой Победы 11 мар 15:19 В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков 11 мар 15:18 В Кирове полицейские устанавливают личность причастного к краже 11 мар 15:18 В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы 11 мар 12:11 Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра" 11 мар 12:10 В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей
В Оричевском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

В Оричевском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Сегодня, 10:41
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В Оричевском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

В Оричевском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. За прошедшие сутки в Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

В Оричевском районе на 37 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи, по предварительным данным, 39-летний водитель «Лифан» съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате происшествия пострадала 55-летняя пассажирка иномарки.

В Советске на ул. Строителей, 21, по предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил 19-летнюю девушку. Пешеход получила травмы (не госпитализирована).


В Кирове на ул.Комсомольской, 12, водитель «Ауди» сбил 39-летнюю женщину, которая получила травмы и была госпитализирована.



В Арбажском районе на 260 км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и съехал в кювет. 37-летний водитель получил травмы (не госпитализирован).
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