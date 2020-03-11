В Оричевском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. За прошедшие сутки в Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.
В Оричевском районе на 37 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи, по предварительным данным, 39-летний водитель «Лифан» съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате происшествия пострадала 55-летняя пассажирка иномарки.
В Советске на ул. Строителей, 21, по предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил 19-летнюю девушку. Пешеход получила травмы (не госпитализирована).
В Кирове на ул.Комсомольской, 12, водитель «Ауди» сбил 39-летнюю женщину, которая получила травмы и была госпитализирована.
В Арбажском районе на 260 км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и съехал в кювет. 37-летний водитель получил травмы (не госпитализирован).