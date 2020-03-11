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11 марта 22:59
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В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Сегодня, 15:19
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В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков


Сотрудники полиции Оричевского отдела получили информацию о том, что житель района может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств.

В ходе проверки факты подтвердились. Изъятое при личном досмотре 23-летнего мужчины вещество было направлено на исследование.

Экспертиза подтвердила предположение оперативников: изъятый материал оказался наркотическим средством «скорость» в значительном размере. В отношении подозреваемого, ранее судимого, возбуждено уголовное дело по  статье «Незаконное хранение наркотических средств». В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к сбыту наркотика.
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