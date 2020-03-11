Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов

Вечером 9 марта в храме в слободе Сошени в Нововятском районе сработала сигнализация.Подъехавшие сотрудники Росгвардии увидели, как из окна вылазит мужчина в маске. Он попытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, в храм проник ранее судимый 22-летний житель Оричевского района. При нем было около 180 тысяч рублей. Задержанный сознался, что деньги он похитил из церковной лавки.