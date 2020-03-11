Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов

Вечером 9 марта в храме в слободе Сошени в Нововятском районе сработала сигнализация.
Подъехавшие сотрудники Росгвардии увидели, как из окна вылазит мужчина в маске. Он попытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, в храм проник ранее судимый 22-летний житель Оричевского района. При нем было около 180 тысяч рублей. Задержанный сознался, что деньги он похитил из церковной лавки.
- Знал, что там есть деньги?
- Ну, да, пожертвования.
- Чем окно разбил?
- Молотком.
- Где взял?
- Купил.
- Сколько денег было?
- Не знаю.
- Не считал?
- Нет.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность еще к другим подобным преступлениям. В поселке Мурыгино в ночь на 2 марта было совершено проникновение в храм, откуда был похищен ящик с пожертвованиями на общую сумму 30 тысяч рублей. В совершении этой кражи мужчина сознался. Установлена его причастность и к кражам в Кирово-Чепецке и Первомайском районе города Кирова. Расследование продолжается».