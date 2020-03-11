Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости

Почти 9 месяцев житель Кирова пытается добиться справедливости: в июне прошлого года во время сильного ветра на него упало дерево. Мужчина получил перелом позвоночника и ослеп на один глаз. Но найти ответственных так и не удалось.Так для Сергея Глушкова закончился поход за огурцами летом прошлого года. Возле ларька на перекрестке Некрасова и Горького на мужчину упал тополь. Сергей вспоминает: потерял сознание, на место прибыли спасатели и отправили его в больницу, где сделали операцию.Дерево спилили на следующий же день, сейчас от него остался только пень. Оказалось, что тополь находился на придомовой территории, отвечала за него управляющая компания Ленинского района. Призвать к ответственности коммунальщиков не получилось, Сергей обратился в администрацию, в следственный комитет и в прокуратуру.По факту падения дерева за 9 месяцев дело так и не было возбуждено. Как следует из ответа, который Сергей получил от жилищной инспекции, пока нет возможности установить связь, что травмы пострадавший получил именно в результате падения именно этого дерева. Юристы советуют обращаться в суд.Сергей собирается подсчитать, какую сумму уже потратил на лекарства и не теряет надежды получить компенсацию от управляющей компании. Но организация сейчас находится в процессе банкротства, а значит, Сергей может стать новым кредитором в длинном списке тех, перед кем у управляющей компании есть долги.