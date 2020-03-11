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12 марта 22:13
12 мар 17:45 В Слободском начались уникальные работы по реставрации старинных печей 12 мар 17:43 Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой 12 мар 15:19 Автомобилисты возмущены состоянием дороги от Кирова до Белой Холуницы 12 мар 15:12 В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека 12 мар 12:34 МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением. 12 мар 12:15 Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости 12 мар 12:08 О мерах профилактики против коронавируса в Кирове 12 мар 10:34 В Кировской области 17 марта в промышленную эксплуатацию запустят сервис «Умный проезд» 11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов
Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости

Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости

Сегодня, 12:15
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Александра Гуляева
Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости


Почти 9 месяцев житель Кирова пытается добиться справедливости: в июне прошлого года во время сильного ветра на него упало дерево. Мужчина получил перелом позвоночника и ослеп на один глаз. Но найти ответственных так и не удалось.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Три пальца на левой ноге, смещение, два ребра сломано справа, плечо сломано левое, значит, шесть позвонков у меня сломано. И в конечном итоге в связи с контузией я потерял зрение на правый глаз».

Так для Сергея Глушкова закончился поход за огурцами летом прошлого года. Возле ларька на перекрестке Некрасова и Горького на мужчину упал тополь. Сергей вспоминает: потерял сознание, на место прибыли спасатели и отправили его в больницу, где сделали операцию.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Жена приехала, к ней подошел полицейский, она дала ему все координаты мои. Поехала в травматологическую больницу. Тот обещался прийти, выяснять и так далее и тому подобное. Никто ко мне в больницу не пришел. Никто ко мне вообще не обращался в связи с этой травмой».

Дерево спилили на следующий же день, сейчас от него остался только пень. Оказалось, что тополь находился на придомовой территории, отвечала за него управляющая компания Ленинского района. Призвать к ответственности коммунальщиков не получилось, Сергей обратился в администрацию, в следственный комитет и в прокуратуру.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Они друг на друга кидают, вот и все. Вот у меня кипа документов. Это Ленинский следственный комитет на участкового, участковый обратно пишет тоже самое: свидетелей обязал привести, привел трех свидетелей, что на меня упало это тут».

По факту падения дерева за 9 месяцев дело так и не было возбуждено. Как следует из ответа, который Сергей получил от жилищной инспекции, пока нет возможности установить связь, что травмы пострадавший получил именно в результате падения именно этого дерева. Юристы советуют обращаться в суд.

ЕКАТЕРИНА КАМАНИНА, ЮРИСТ:
«В таких ситуациях это определяет суд. Это могут быть  различные доказательства. Это может быть какие-то видеосъемки, показания свидетелей, которые там находились и видели, что конкретно это дерево упало, в конкретный день. Этими всеми доказательствами это можно подтверждать, но уже суд будет определять, имеется ли причинно-следственная связь».

Сергей собирается подсчитать, какую сумму уже потратил на лекарства и не теряет надежды получить компенсацию от управляющей компании. Но организация сейчас находится в процессе банкротства, а значит, Сергей может стать новым кредитором в длинном списке тех, перед кем у управляющей компании есть долги.
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