Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости

Почти 9 месяцев житель Кирова пытается добиться справедливости: в июне прошлого года во время сильного ветра на него упало дерево. Мужчина получил перелом позвоночника и ослеп на один глаз. Но найти ответственных так и не удалось.
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Три пальца на левой ноге, смещение, два ребра сломано справа, плечо сломано левое, значит, шесть позвонков у меня сломано. И в конечном итоге в связи с контузией я потерял зрение на правый глаз».
Так для Сергея Глушкова закончился поход за огурцами летом прошлого года. Возле ларька на перекрестке Некрасова и Горького на мужчину упал тополь. Сергей вспоминает: потерял сознание, на место прибыли спасатели и отправили его в больницу, где сделали операцию.
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Жена приехала, к ней подошел полицейский, она дала ему все координаты мои. Поехала в травматологическую больницу. Тот обещался прийти, выяснять и так далее и тому подобное. Никто ко мне в больницу не пришел. Никто ко мне вообще не обращался в связи с этой травмой».
Дерево спилили на следующий же день, сейчас от него остался только пень. Оказалось, что тополь находился на придомовой территории, отвечала за него управляющая компания Ленинского района. Призвать к ответственности коммунальщиков не получилось, Сергей обратился в администрацию, в следственный комитет и в прокуратуру.
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Они друг на друга кидают, вот и все. Вот у меня кипа документов. Это Ленинский следственный комитет на участкового, участковый обратно пишет тоже самое: свидетелей обязал привести, привел трех свидетелей, что на меня упало это тут».
По факту падения дерева за 9 месяцев дело так и не было возбуждено. Как следует из ответа, который Сергей получил от жилищной инспекции, пока нет возможности установить связь, что травмы пострадавший получил именно в результате падения именно этого дерева. Юристы советуют обращаться в суд.
ЕКАТЕРИНА КАМАНИНА, ЮРИСТ:
«В таких ситуациях это определяет суд. Это могут быть различные доказательства. Это может быть какие-то видеосъемки, показания свидетелей, которые там находились и видели, что конкретно это дерево упало, в конкретный день. Этими всеми доказательствами это можно подтверждать, но уже суд будет определять, имеется ли причинно-следственная связь».
Сергей собирается подсчитать, какую сумму уже потратил на лекарства и не теряет надежды получить компенсацию от управляющей компании. Но организация сейчас находится в процессе банкротства, а значит, Сергей может стать новым кредитором в длинном списке тех, перед кем у управляющей компании есть долги.