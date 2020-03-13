В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте почти двух килограммов наркотических средств. В группу входили 28-летний организатор - уроженец Нолинска и его соучастники 23-летний кировчанин и 24-летний житель Белой Холуницы.