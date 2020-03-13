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13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств

В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств

Сегодня, 15:23
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В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств


Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте почти двух килограммов наркотических средств. В группу входили 28-летний организатор - уроженец Нолинска и его соучастники 23-летний кировчанин и 24-летний житель Белой Холуницы.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По версии следствия, обвиняемые занимались масштабным распространением синтетических наркотических средств на территории Кировской области дистанционным способом через тайники - «закладки» после оплаты потребителями наркотиков через электронную платежную систему в сети Интернет. В апреле 2019 года в результате оперативных мероприятий сотрудников регионального управления МВД России преступная деятельность обвиняемых была пресечена. Из незаконного оборота изъято почти 2 кг приготовленных к сбыту наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Кирова».
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