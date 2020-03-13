В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте почти двух килограммов наркотических средств. В группу входили 28-летний организатор - уроженец Нолинска и его соучастники 23-летний кировчанин и 24-летний житель Белой Холуницы.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По версии следствия, обвиняемые занимались масштабным распространением синтетических наркотических средств на территории Кировской области дистанционным способом через тайники - «закладки» после оплаты потребителями наркотиков через электронную платежную систему в сети Интернет. В апреле 2019 года в результате оперативных мероприятий сотрудников регионального управления МВД России преступная деятельность обвиняемых была пресечена. Из незаконного оборота изъято почти 2 кг приготовленных к сбыту наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Кирова».