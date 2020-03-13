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13 мар 21:30 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 18:00 В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту 13 мар 17:59 Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви 13 мар 17:58 В Кирове идет подготовка к раннему половодью 13 мар 17:56 В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию 13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы
Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви

Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви

Вчера, 17:59
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Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви


Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении церковных пожертвований.

В конце февраля из храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были похищены взносы прихожан за свечи в сумме более 7 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, внимание работницы лавки отвлекала женщина двадцати пяти - тридцати лет. Она просила показать то иконы, то набор для венчания. Когда продавец отходила, злоумышленница доставала деньги из коробки для пожертвований. Следственно-оперативная группа сняла отпечатки пальцев подозреваемой и изъяла запись камер видеонаблюдения.

СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Полицейские смогли установить подозреваемую – ею оказалась 26-летняя жительница Нижегородской области, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Ее задержали, она призналась в содеянном. В отношении подозреваемой дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кирову возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска выявили, что подозреваемая причастна еще к одной аналогичной краже. Из Пантелеймоновской церкви на улице Воровского злоумышленница похитила около 7 тысяч рублей, также отвлекая внимание работницы лавки, прося показать различный товар. В настоящее время продолжаются следственные действия».
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