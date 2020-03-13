Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви

Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении церковных пожертвований.
В конце февраля из храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были похищены взносы прихожан за свечи в сумме более 7 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, внимание работницы лавки отвлекала женщина двадцати пяти - тридцати лет. Она просила показать то иконы, то набор для венчания. Когда продавец отходила, злоумышленница доставала деньги из коробки для пожертвований. Следственно-оперативная группа сняла отпечатки пальцев подозреваемой и изъяла запись камер видеонаблюдения.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Полицейские смогли установить подозреваемую – ею оказалась 26-летняя жительница Нижегородской области, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Ее задержали, она призналась в содеянном. В отношении подозреваемой дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кирову возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска выявили, что подозреваемая причастна еще к одной аналогичной краже. Из Пантелеймоновской церкви на улице Воровского злоумышленница похитила около 7 тысяч рублей, также отвлекая внимание работницы лавки, прося показать различный товар. В настоящее время продолжаются следственные действия».