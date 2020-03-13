Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви

Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении церковных пожертвований.В конце февраля из храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были похищены взносы прихожан за свечи в сумме более 7 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, внимание работницы лавки отвлекала женщина двадцати пяти - тридцати лет. Она просила показать то иконы, то набор для венчания. Когда продавец отходила, злоумышленница доставала деньги из коробки для пожертвований. Следственно-оперативная группа сняла отпечатки пальцев подозреваемой и изъяла запись камер видеонаблюдения.