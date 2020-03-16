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16 марта 22:30
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Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков

Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков

Сегодня, 18:05
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Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков


Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД получили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, делавший тайники-закладки. Личность его была установлена, но 40-летний гражданин государства в Юго-Восточной Европе уже выехал из России. Некоторое время спустя полицейские узнали о том, что иностранец возвращается в Киров. Подозреваемый был задержан в районе трамплина, когда он намеревался сделать очередную оптовую закладку с наркотиком «скорость».

СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во время личного досмотра и в его номере в гостинице были еще изъяты пакеты с наркотическим веществом. Общий вес составил более 200 граммов. Подозреваемый признался в том, что получал крупные оптовые закладки, фасовал наркотики партиями и раскладывал их в Кирове для следующих закладчиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Её санкция – пожизненное лишение свободы. Подозреваемый заключен под стражу. Продолжается расследование».
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