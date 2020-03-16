Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД получили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, делавший тайники-закладки. Личность его была установлена, но 40-летний гражданин государства в Юго-Восточной Европе уже выехал из России. Некоторое время спустя полицейские узнали о том, что иностранец возвращается в Киров. Подозреваемый был задержан в районе трамплина, когда он намеревался сделать очередную оптовую закладку с наркотиком «скорость».