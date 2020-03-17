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17 мар 17:33 Для пассажиров из Юрьи вокзал вновь будет работать круглосуточно 17 мар 17:32 На Вятке продолжается аномально ранний подъем уровня воды 17 мар 17:31 Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса" 17 мар 17:31 В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии 17 мар 17:30 Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса 17 мар 15:22 Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка" 17 мар 15:19 В Кирове полицейские устанавливают личности причастных к краже товара из магазина 17 мар 12:11 Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир» 17 мар 12:10 Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове 17 мар 11:26 Кировские штангисты выявили сильнейших.
Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса"

Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса"

Вчера, 17:31
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Полиция предупреждает о начале


Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса". Ситуацией решили воспользоваться разного рода мошенники.

Злоумышленники рассылают гражданам смс "от всемирной организации здравоохранения" или Минздрава с вирусами, которые похищают персональную информацию. Вредоносные программы скрываются под ссылками на рекомендации, как избежать заражения. Также мошенники организуют сборы лже-пожертвований на борьбу с эпидемией. Полиция рекомендует не отвечать на смс, пришедших с незнакомых номеров и со ссылками на медицинские организации.
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