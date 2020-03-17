Полиция предупреждает о начале "кибер-коронавируса". Ситуацией решили воспользоваться разного рода мошенники.Злоумышленники рассылают гражданам смс "от всемирной организации здравоохранения" или Минздрава с вирусами, которые похищают персональную информацию. Вредоносные программы скрываются под ссылками на рекомендации, как избежать заражения. Также мошенники организуют сборы лже-пожертвований на борьбу с эпидемией. Полиция рекомендует не отвечать на смс, пришедших с незнакомых номеров и со ссылками на медицинские организации.