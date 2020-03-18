В Кировской области осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП

Нолинским районным судом осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП.17 января 2019 года в Сунском районе 43-летний житель Удмуртии на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом». Два его пассажира погибли.