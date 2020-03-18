В Кировской области осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП

Нолинским районным судом осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП.
17 января 2019 года в Сунском районе 43-летний житель Удмуртии на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом». Два его пассажира погибли.
СУХОМЛИН ДЕНИС, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Сунского района о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования сестры одного из погибших пассажиров о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 300 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии — поселении. Приговор суда не вступил в законную силу».