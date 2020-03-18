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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
В Кировской области осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП

В Кировской области осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП

Сегодня, 15:57
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В Кировской области осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП


Нолинским районным судом осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП.

17 января 2019 года в Сунском районе 43-летний житель Удмуртии на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом». Два его пассажира погибли.

СУХОМЛИН ДЕНИС, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Сунского района о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования сестры одного из погибших пассажиров о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 300 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии — поселении. Приговор суда не вступил в законную силу».
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