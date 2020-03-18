В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы»

В суд направлено дело в отношении семи кировчан, которых обвиняют в организации и финансировании экстремистской организации.
В Кирове предстанут перед судом семеро жителей Кировской области в возрасте от 27 до 68 лет. Все являлись активными членами экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Под видом пожертвований они занимались сбором средств для ее финансирования и работы проповедников.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ):
«За несколько месяцев 2017-2018 г. г. ими были собраны порядка 600 тысяч рублей. В ходе расследования данного уголовного дела была собрана достаточная доказательная база. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».