В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы»

В суд направлено дело в отношении семи кировчан, которых обвиняют в организации и финансировании экстремистской организации.В Кирове предстанут перед судом семеро жителей Кировской области в возрасте от 27 до 68 лет. Все являлись активными членами экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Под видом пожертвований они занимались сбором средств для ее финансирования и работы проповедников.