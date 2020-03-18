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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы»

В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы»

Сегодня, 18:05
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В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы»


В суд направлено дело в отношении семи кировчан, которых обвиняют в организации и финансировании экстремистской организации.

В Кирове предстанут перед судом семеро жителей Кировской области в возрасте от 27 до 68 лет. Все являлись активными членами экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Под видом пожертвований они занимались сбором средств для ее финансирования и работы проповедников.

МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ):
«За несколько месяцев 2017-2018 г. г. ими были собраны порядка 600 тысяч рублей. В ходе расследования данного уголовного дела была собрана достаточная доказательная база. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».
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