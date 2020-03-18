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18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым

Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым

Сегодня, 18:05
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Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым


В Богородском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство жены и дочери.

Кровавая драма произошла осенью прошлого года. 72-летний житель поселка Богородское в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своими родственниками. Пенсионер взял ружье и выстрелил в дочь, ранив ее в живот. После этого мужчина попытался выстрелить и в жену, но та оказала ему сопротивление, сумела выхватить оружие и вызвать полицию. Экспертиза показала, что пенсионер страдал психическим расстройством и в итоге был признан невменяемым. Дело передано в суд. Обвиняемого ожидает принудительное лечение.
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