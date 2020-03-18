Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым

В Богородском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство жены и дочери.Кровавая драма произошла осенью прошлого года. 72-летний житель поселка Богородское в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своими родственниками. Пенсионер взял ружье и выстрелил в дочь, ранив ее в живот. После этого мужчина попытался выстрелить и в жену, но та оказала ему сопротивление, сумела выхватить оружие и вызвать полицию. Экспертиза показала, что пенсионер страдал психическим расстройством и в итоге был признан невменяемым. Дело передано в суд. Обвиняемого ожидает принудительное лечение.