Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда

Рыбалка ранней весной становится экстремальным увлечением. Об этом спасатели ежедневно предупреждают рыбаков. В один из таких профилактических рейдов отправился Роман Четвериков.Это одно из мест, куда чаще всего приходиться заглядывать инспекторам ГИМС. Район Филейского порта в зоне особого контроля. Лед на реке здесь непредсказуем. Ради улова любители зимней рыбалки готовы идти по нему до проверенных, секретных мест.Его прочность рыбаки определяют самостоятельно. Где-то полагаясь на свою интуицию. Но даже им уже заметно, что у берегов он желтовато-серого цвета. А это значит толщина небольшая. Есть риск провалится в воду. Он увеличивается с каждым днем из-за перепада температур. Структура льда становится все более рыхлой и водянистой.Замеры обязательная часть любого рейда. Визуально видны и трещины, которые через некоторое время расколют лед. Весеннее тепло делает своё дело. И теперь задача сотрудников МЧС проинформировать рыбаков об опасности и напомнить правила поведения на водоемах.Именно в марте и начале апреля нужно быть максимально внимательным. Лучше всего вообще не выходить на лед в такое время. Сегодня в группе риска и дети в период внеплановых каникул.Мониторинг водных объектов сотрудниками ГИМС идет ежедневно. В этом году есть вероятность того, что ледоход на реках области начнется раньше срока.