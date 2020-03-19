Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда

Рыбалка ранней весной становится экстремальным увлечением. Об этом спасатели ежедневно предупреждают рыбаков. В один из таких профилактических рейдов отправился Роман Четвериков.
Это одно из мест, куда чаще всего приходиться заглядывать инспекторам ГИМС. Район Филейского порта в зоне особого контроля. Лед на реке здесь непредсказуем. Ради улова любители зимней рыбалки готовы идти по нему до проверенных, секретных мест.
МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Рыбаки пользуются тропами, которые в течении зимы сами натоптали. И вот весной на таких дорожках лед наиболее прочен».
Его прочность рыбаки определяют самостоятельно. Где-то полагаясь на свою интуицию. Но даже им уже заметно, что у берегов он желтовато-серого цвета. А это значит толщина небольшая. Есть риск провалится в воду. Он увеличивается с каждым днем из-за перепада температур. Структура льда становится все более рыхлой и водянистой.
Замеры обязательная часть любого рейда. Визуально видны и трещины, которые через некоторое время расколют лед. Весеннее тепло делает своё дело. И теперь задача сотрудников МЧС проинформировать рыбаков об опасности и напомнить правила поведения на водоемах.
Именно в марте и начале апреля нужно быть максимально внимательным. Лучше всего вообще не выходить на лед в такое время. Сегодня в группе риска и дети в период внеплановых каникул.
МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы рекомендуем взрослым провести с детьми беседы на тему безопасного поведения на льду весной. Рассказать об опасным местах. Почему нельзя выходить одним на водоем».
Мониторинг водных объектов сотрудниками ГИМС идет ежедневно. В этом году есть вероятность того, что ледоход на реках области начнется раньше срока.
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