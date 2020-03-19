В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие 9 команд, представляющих пожарно-спасательные подразделения региона.
Соревнования спасателей – это возможность обменяться опытом и отточить навыки по спасению людей при реальных автокатастрофах. Каждая команда состоит из 4-х человек, которые прошли соответствующую аттестацию и имеют медицинскую подготовку.
АЛЕКСАНДР ТАТАРИНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Определяется лучшая команда ГУ МЧС России по Кировской области по проведению аварийно-спасательных работ связанных с ликвидацией последствий ДТП. Сегодня собрались лучшие команды пожарно-спасательных отрядов со всего кировского территориального гарнизона. Определиться сильнейший. Погода благоприятствует».
По замыслу организаторов, легковой автомобиль попал в аварию, в результате ДТП серьёзно пострадали водитель и пассажир. По сигналу судьи на место прибывают участники соревнований. Они оценивают ситуацию и готовят аварийно-спасательный инструмент к работе. После этого вскрывают автомобиль с помощью гидравлического оборудования: разблокируют заклиненные двери, демонтируют крышу машины и поочерёдно извлекают пострадавших. Им оказывают первую доврачебную помощь и транспортируют к медикам.
- Я готов. Голова у него не свисает? Нет. Взял.
АЛЕКСАНДР НАУМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЖАРОТУШЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
«Основное направление деятельности - проведение аварийно-спасательных работ. Поэтому постоянные тренировки, отработка действий и мероприятий, связанных с защитой населения, при ДТП, поэтому должно у нас получиться все».
Судейская бригада засекает время, которое затрачено на проведение всех этих действий. За ошибки в работе с инструментом и оказании первой помощи, а также за нарушения требований техники безопасности команда наказывается штрафными секундами. Перед участниками соревнований стоит задача выполнить упражнение быстро и постараться избежать ошибок. Поскольку в реальной ситуации каждая секунда играет решающую роль в спасении человеческих жизней.
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