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19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом 19 мар 15:19 Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама 19 мар 12:07 Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл 19 мар 11:55 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.
В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП

В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП

Сегодня, 17:52
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Михаил Конышев
В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП


В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие 9 команд, представляющих пожарно-спасательные подразделения региона.  

Соревнования спасателей – это возможность обменяться опытом и отточить навыки по спасению людей при реальных автокатастрофах. Каждая команда состоит из 4-х человек, которые прошли соответствующую аттестацию и имеют медицинскую подготовку.

АЛЕКСАНДР ТАТАРИНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Определяется лучшая команда ГУ МЧС России по Кировской области по проведению аварийно-спасательных работ связанных с ликвидацией последствий ДТП. Сегодня собрались лучшие команды пожарно-спасательных отрядов со всего кировского территориального гарнизона. Определиться сильнейший. Погода благоприятствует».

По замыслу организаторов, легковой автомобиль попал в аварию, в результате ДТП серьёзно пострадали водитель и пассажир. По сигналу судьи на место  прибывают участники соревнований. Они оценивают ситуацию и готовят аварийно-спасательный инструмент к работе. После этого вскрывают автомобиль с помощью гидравлического оборудования: разблокируют заклиненные двери, демонтируют крышу машины и поочерёдно извлекают пострадавших. Им оказывают первую доврачебную помощь и транспортируют к медикам.

- Я готов. Голова у него не свисает? Нет. Взял.

АЛЕКСАНДР НАУМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЖАРОТУШЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
«Основное направление деятельности - проведение аварийно-спасательных работ. Поэтому постоянные тренировки, отработка действий и мероприятий, связанных с защитой населения, при ДТП, поэтому должно у нас получиться все».

Судейская бригада засекает время, которое затрачено на проведение всех этих действий. За ошибки в работе с инструментом и оказании первой  помощи, а также за нарушения требований техники безопасности команда наказывается штрафными секундами. Перед участниками соревнований стоит задача выполнить упражнение быстро и постараться избежать ошибок. Поскольку в реальной ситуации каждая секунда играет решающую роль в спасении человеческих жизней.


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