В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие 9 команд, представляющих пожарно-спасательные подразделения региона.Соревнования спасателей – это возможность обменяться опытом и отточить навыки по спасению людей при реальных автокатастрофах. Каждая команда состоит из 4-х человек, которые прошли соответствующую аттестацию и имеют медицинскую подготовку.По замыслу организаторов, легковой автомобиль попал в аварию, в результате ДТП серьёзно пострадали водитель и пассажир. По сигналу судьи на место прибывают участники соревнований. Они оценивают ситуацию и готовят аварийно-спасательный инструмент к работе. После этого вскрывают автомобиль с помощью гидравлического оборудования: разблокируют заклиненные двери, демонтируют крышу машины и поочерёдно извлекают пострадавших. Им оказывают первую доврачебную помощь и транспортируют к медикам.Судейская бригада засекает время, которое затрачено на проведение всех этих действий. За ошибки в работе с инструментом и оказании первой помощи, а также за нарушения требований техники безопасности команда наказывается штрафными секундами. Перед участниками соревнований стоит задача выполнить упражнение быстро и постараться избежать ошибок. Поскольку в реальной ситуации каждая секунда играет решающую роль в спасении человеческих жизней.