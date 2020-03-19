В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены

В одном из старинных зданий в областном центре рухнула часть стены. Палаты Вятской духовной консистории были построены в середине 18-го века. Сейчас дом на Динамовском проезде, 18 - жилой.Жильцы боятся, что обрушатся и остальные кирпичи, и в квартире будет просто дыра на улицу. Капитально отремонтировать дом не могут - еще в ноябре 15-го года здание исключили из программы как объект культурного наследия. Собранные до этого взносы вернули жителям.Дом на Динамовском проезде, 18 находится недалеко от Вечного огня. Мимо него пойдет колонна и Бессмертный полк в День Победы, рядом в сквере будут проходить и другие праздничные мероприятия. Сегодня представители МУП "ЦКС", обслуживающей здание, обследовали место обрушения, огородили его и убрали нависающие кирпичи. Будет проведена тщательная оценка состояния конструкций. Сейчас решается вопрос, на какие средства будет проводиться ремонт. Однако, жители считают, что ремонт только одного фасада не спасет.Капитальный ремонт здания бывших палат Вятской духовной консистории проводили более полувека назад. Коммуникации здесь тоже ветхие. В подъезде недавно прорвало трубу горячего отопления, затопило всё. И на протяжении многих лет жители собирают воду в ведра и тазики на чердаке. Осенью управляющая компания провела работы на кровле, но монтажная пена на стыках проблему не решила.Вода постоянно просачивается и в квартиры. В потолках трещины, стены затоплены. Кто будет обеспечить безопасность жильцов и приводить в порядок одно из самых старых зданий Вятки, сохранившихся до наших дней, - вопрос остается открытым.