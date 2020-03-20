В Кирово-Чепецком районе столкнулись молоковоз с грузовиком

Сегодня ночью в Кирово-Чепецком районе произошло столкновение встречных автомобилей.«ИСУЗУ» (грузовой фургон) и молоковоза «МАЗ». После этого «МАЗ» наехал на дорожное ограждение. Оба водителя получили травмы. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются причины и условия, в которых произошла авария.