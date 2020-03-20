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20 марта 23:12
20 мар 18:39 В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 мар 17:54 В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства 20 мар 17:51 Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей 20 мар 17:50 В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов 20 мар 14:58 В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина 20 мар 14:58 В Кирово-Чепецком районе столкнулись молоковоз с грузовиком 20 мар 14:56 Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение 20 мар 12:42 В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия». 20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия
В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина

В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина

Сегодня, 14:58
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В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина


За прошедшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы.

В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был госпитализирован, 19-летний водитель также был травмирован, но ему госпитализация не потребовалась.




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