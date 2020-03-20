За прошедшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы.
В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был госпитализирован, 19-летний водитель также был травмирован, но ему госпитализация не потребовалась.
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