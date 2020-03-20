Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей. Схема, по которой действовали мошенники, известна кировским полицейским. Мужчина когда-то покупал биологически активные добавки.И вот спустя годы, ему позвонил якобы следователь и сообщил, что препараты были поддельными, и пенсионеру положена солидная компенсация. На протяжении месяца кировчанину звонили люди, представлявшиеся должностными лицами, и сообщали о необходимости оплатить налоги, комиссии, пошлины и даже услуги по открытию расчетного счета. Лишь на днях, получив очередное сообщение о переносе сроков перечисления обещанных средств, кировчанин понял, что его обманули. К этому моменту он перечислил около 1 миллиона 762 тысяч рублей.