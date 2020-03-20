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20 марта 23:12
20 мар 18:39 В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 мар 17:54 В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства 20 мар 17:51 Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей 20 мар 17:50 В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов 20 мар 14:58 В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина 20 мар 14:58 В Кирово-Чепецком районе столкнулись молоковоз с грузовиком 20 мар 14:56 Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение 20 мар 12:42 В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия». 20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия
Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей

Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей

Сегодня, 17:51
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Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей


Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей. Схема, по которой действовали мошенники, известна кировским полицейским. Мужчина когда-то покупал биологически активные добавки.

И вот спустя годы, ему позвонил якобы следователь и сообщил, что препараты были поддельными, и пенсионеру положена солидная компенсация. На протяжении месяца кировчанину звонили люди, представлявшиеся должностными лицами, и сообщали о необходимости оплатить налоги, комиссии, пошлины и даже услуги по открытию расчетного счета. Лишь на днях, получив очередное сообщение о переносе сроков перечисления обещанных средств, кировчанин понял, что его обманули. К этому моменту он перечислил около 1 миллиона 762 тысяч рублей.

ПОСТРАДАВШИЙ:
«Целыми бригадами теперь, получается, работают. У каждого своя роль расписана».

СЕРГЕЙ МАКАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ООДУУПИПДН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сотрудники полиции призывают граждан не переводить свои сбережения незнакомым лицам ни под каким предлогом. Не следует верить обещаниям незнакомцев о крупных денежных выплатах, компенсациях или призах. В случаях получения подобной информации убедитесь, что звонящие действительно являются теми, за кого себя выдают».

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