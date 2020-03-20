Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей. Схема, по которой действовали мошенники, известна кировским полицейским. Мужчина когда-то покупал биологически активные добавки.
И вот спустя годы, ему позвонил якобы следователь и сообщил, что препараты были поддельными, и пенсионеру положена солидная компенсация. На протяжении месяца кировчанину звонили люди, представлявшиеся должностными лицами, и сообщали о необходимости оплатить налоги, комиссии, пошлины и даже услуги по открытию расчетного счета. Лишь на днях, получив очередное сообщение о переносе сроков перечисления обещанных средств, кировчанин понял, что его обманули. К этому моменту он перечислил около 1 миллиона 762 тысяч рублей.
ПОСТРАДАВШИЙ:
«Целыми бригадами теперь, получается, работают. У каждого своя роль расписана».
СЕРГЕЙ МАКАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ООДУУПИПДН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сотрудники полиции призывают граждан не переводить свои сбережения незнакомым лицам ни под каким предлогом. Не следует верить обещаниям незнакомцев о крупных денежных выплатах, компенсациях или призах. В случаях получения подобной информации убедитесь, что звонящие действительно являются теми, за кого себя выдают».
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров