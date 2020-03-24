Апелляционный суд оставил без изменений наказание Марии Плёнкиной

Накануне в Нижнем Новгороде рассматривалась апелляционная жалоба Марии Пленкиной на приговор Кировского областного суда. Обвиняемая была признана виновной в убийстве с особой жестокостью своей малолетней дочери.
Апелляционный суд отменил наказание для Пленкиной в виде ограничения свободы на 1 год после отбытия основного наказания. Если раньше после того, как Пленкина бы вышла на свободу, она должна была ходить отмечаться в полицию и не могла бы никуда выезжать за пределы города, то теперь таких ограничений на ней не будет. В остальном приговор остался без изменений.
НАТАЛЬЯ МАКОВЕЕВА, ПРОКУРОР 4 ОТДЕЛА АПЕЛЛЯЦИОННОГО УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ:
«Ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. В целом, прокуратура считает, что приговор законный и обоснованный, и по квалификации, и по назначенному наказанию 4 апелляционный суд оставил этот приговор без изменения».
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