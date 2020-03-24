Прямой эфир
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
$
78,85
85,43
25 марта 00:34
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
Апелляционный суд оставил без изменений наказание Марии Плёнкиной

Апелляционный суд оставил без изменений наказание Марии Плёнкиной

Вчера, 11:03
1 394
Апелляционный суд оставил без изменений наказание Марии Плёнкиной


Накануне в Нижнем Новгороде рассматривалась апелляционная жалоба Марии Пленкиной на приговор Кировского областного суда. Обвиняемая была признана виновной в убийстве с особой жестокостью своей малолетней дочери.

Апелляционный суд отменил наказание для Пленкиной в виде ограничения свободы на 1 год после отбытия основного наказания.  Если раньше после того, как Пленкина бы вышла на свободу, она должна была ходить отмечаться в полицию и не могла бы никуда выезжать за пределы города, то теперь таких ограничений  на ней не будет. В остальном приговор остался без изменений.

НАТАЛЬЯ МАКОВЕЕВА, ПРОКУРОР 4 ОТДЕЛА АПЕЛЛЯЦИОННОГО УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  ПРОКУРАТУРЫ РФ:
«Ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. В целом, прокуратура считает, что приговор законный и обоснованный, и по квалификации, и по назначенному наказанию  4 апелляционный суд оставил этот приговор без изменения».

Мы в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko

Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka

Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka

Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6

Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Внимание! Открыто голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама