Апелляционный суд оставил без изменений наказание Марии Плёнкиной

Накануне в Нижнем Новгороде рассматривалась апелляционная жалоба Марии Пленкиной на приговор Кировского областного суда. Обвиняемая была признана виновной в убийстве с особой жестокостью своей малолетней дочери.Апелляционный суд отменил наказание для Пленкиной в виде ограничения свободы на 1 год после отбытия основного наказания. Если раньше после того, как Пленкина бы вышла на свободу, она должна была ходить отмечаться в полицию и не могла бы никуда выезжать за пределы города, то теперь таких ограничений на ней не будет. В остальном приговор остался без изменений.