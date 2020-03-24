Прямой эфир
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
$
78,85
85,43
25 марта 00:34
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми

В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми

Вчера, 15:10
258
В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми


Бывший воспитатель детского сада № 67 города Кирова признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, в октябре родители пожаловались на педагога, который, по их словам, оскорблял и бил детей. Женщину, которая имела судимость, уволили. Следователи установили, что воспитательница, действительно, использовала жестокие способы воспитания, грубо относилась к детям, применяла насилие, унижала их и оскорбляла. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде  штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних сроком на три года.

Мы в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko

Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka

Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka

Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6

Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Внимание! Открыто голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама