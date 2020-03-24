В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми

Бывший воспитатель детского сада № 67 города Кирова признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.Напомним, в октябре родители пожаловались на педагога, который, по их словам, оскорблял и бил детей. Женщину, которая имела судимость, уволили. Следователи установили, что воспитательница, действительно, использовала жестокие способы воспитания, грубо относилась к детям, применяла насилие, унижала их и оскорбляла. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних сроком на три года.