В Кировской области начался сезон "горящей травы"

В регионе начался сезон "горящей травы". Накануне вечером был зарегистрирован первый ландшафтный пожар.
У деревни Нижняя Тойма Вятскополянского района сгорело около тысячи квадратных метров сухой травы: распространению огня способствовал сильный ветер. Угрозы жилым домам и строениям не было, так как трава горела за рекой. Пожар потушили. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
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