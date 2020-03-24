В Кировской области начался сезон "горящей травы"

В регионе начался сезон "горящей травы". Накануне вечером был зарегистрирован первый ландшафтный пожар.У деревни Нижняя Тойма Вятскополянского района сгорело около тысячи квадратных метров сухой травы: распространению огня способствовал сильный ветер. Угрозы жилым домам и строениям не было, так как трава горела за рекой. Пожар потушили. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Решается вопрос о возбуждении административного дела.