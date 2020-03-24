В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года

В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом. Уже установлено, что к смерти мальчика причастна его мать, с которой он был в гостях. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, обвиняемой это не понравилась, и она нанесла ребенку несколько ножевых ранений.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ):
«В августе 2019 года жительница Кирова на почве личных неприязненных нанесла своем 2-летнему ребенку несколько ножевыми ранениями. Мальчик скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела была назначена и проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения психического состояния девушки. По заключению комиссии экспертов она признана вменяемой. В настоящее время девушка находится под стражей, следователями Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление полной доказательственной базы. Также выясняются причины и условия, способствовавшие совершению обвиняемой указанного особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего ребенка. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии».
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6