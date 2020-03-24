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25 мар 12:07 В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года 25 мар 10:56 В Конституцию предложено внести поправки по бережному отношению к животным 25 мар 10:53 В правительстве рассказали о планах ремонта дорог в Кировской области в 2020 году 24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта
В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года

В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года

Сегодня, 12:07
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В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года


В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом. Уже установлено, что к смерти мальчика причастна его мать, с которой он был в гостях. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, обвиняемой это не понравилась, и она нанесла ребенку несколько ножевых ранений.

МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ):
«В августе 2019 года жительница Кирова на почве личных неприязненных нанесла своем 2-летнему ребенку несколько ножевыми ранениями. Мальчик скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела была назначена и проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения психического состояния девушки. По заключению комиссии экспертов она признана вменяемой. В настоящее время девушка находится под стражей, следователями Первого отдела по расследованию особо важных дел  СУ СК России по Кировской области проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление полной доказательственной базы. Также выясняются причины и условия, способствовавшие совершению обвиняемой указанного особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего ребенка. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии».

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