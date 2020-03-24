В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2019 года

В Кирове следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства малолетнего ребенка, совершенного летом. Уже установлено, что к смерти мальчика причастна его мать, с которой он был в гостях. В ходе застолья ребенок стал проситься на улицу, обвиняемой это не понравилась, и она нанесла ребенку несколько ножевых ранений.