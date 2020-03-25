В Нагорском районе осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП.10 мая на дороге Слободской — Нагорск нетрезвый 41-летний мужчина на «Ладе Приора» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, где тот перевернулся. Два пассажира получили раны, не совместимые с жизнью.