В Нагорском районе осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП.
10 мая на дороге Слободской — Нагорск нетрезвый 41-летний мужчина на «Ладе Приора» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, где тот перевернулся. Два пассажира получили раны, не совместимые с жизнью.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По результатам рассмотрения уголовного дела суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Нагорского района о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования матери одного из погибших пассажиров о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 200 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии — поселении».
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