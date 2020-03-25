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26 марта 00:42
25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
В Нагорском районе осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП

В Нагорском районе осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП

Вчера, 15:10
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В Нагорском районе осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП


В Нагорском районе осуждён водитель автомобиля, виновный в смертельном ДТП.

10 мая на дороге Слободской — Нагорск нетрезвый 41-летний мужчина на «Ладе Приора» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, где тот перевернулся. Два пассажира получили раны, не совместимые с жизнью.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
«По результатам рассмотрения уголовного дела суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Нагорского района о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования матери одного из погибших пассажиров о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 200 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии — поселении».

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