Бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста до 28 мая.Напомним, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По информации адвоката Владимира Быкова, сроки расследования уголовного дела также продлены. Ранее подозреваемый отказался свидетельствовать против себя на основании 51-ой статьи Конституции России.