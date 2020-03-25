Бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста до 28 мая.
Напомним, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По информации адвоката Владимира Быкова, сроки расследования уголовного дела также продлены. Ранее подозреваемый отказался свидетельствовать против себя на основании 51-ой статьи Конституции России.
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