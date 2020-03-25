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26 марта 00:42
25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста

Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста

Вчера, 17:58
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Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста


Бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста до 28 мая.

Напомним, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По информации адвоката Владимира Быкова, сроки расследования уголовного дела также продлены. Ранее подозреваемый отказался свидетельствовать против себя на основании 51-ой статьи Конституции России.

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