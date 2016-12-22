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Новости / Медицина

В районных больницах Кировской области заработали регистратуры нового образца.

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 27 | Версия для печати
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На новый формат переведена регистратура поликлиника Советской центральной районной больницы.
 
Для этого была проведена перепланировка помещения, регистратура сделана «безбарьерной», открыт «стол справок», установлен инфомат и табло системы «электронная очередь». Телефонные звонки отныне принимает отдельный сотрудник.
 
В итоге значительно сократилось время ожидания в регистратуру, у людей больше не возникает вопросов «кто последний в очереди».
 
Напомним, что Советская ЦРБ является межрайонным лечебно-диагностическим центром. Врачи учреждения оказывают медицинскую помощь жителям не только Советского, но и пациентам из соседних Лебяжского и Пижанского районов.
 
В день в поликлинику обращается до тысячи пациентов и введение системы электронного формирования очереди значительно упростило работу регистратуры.


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