В районных больницах Кировской области заработали регистратуры нового образца.

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На новый формат переведена регистратура поликлиника Советской центральной районной больницы.

Для этого была проведена перепланировка помещения, регистратура сделана «безбарьерной», открыт «стол справок», установлен инфомат и табло системы «электронная очередь». Телефонные звонки отныне принимает отдельный сотрудник.

В итоге значительно сократилось время ожидания в регистратуру, у людей больше не возникает вопросов «кто последний в очереди».

Напомним, что Советская ЦРБ является межрайонным лечебно-диагностическим центром. Врачи учреждения оказывают медицинскую помощь жителям не только Советского, но и пациентам из соседних Лебяжского и Пижанского районов.

В день в поликлинику обращается до тысячи пациентов и введение системы электронного формирования очереди значительно упростило работу регистратуры.