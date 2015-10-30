ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня среда

28 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.6669
EURO: 63.4879
Погода в городе Кирове:
днём:  -3...-1°C
вечером:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 3%

Сегодня, 13:28 | Просмотров: 82 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Однако, на карантине - учащиеся семи классов шести школ.

Всего в Кировской области выявлено 7 643 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 5%. Отмечен прирост только в группе детей от 3 до 6 лет – на 3%. 

По городу Кирову тенденция в динамике в заболеваемости ОРВИ сходная, однако, сохраняется превышение эпидпорога на 19% по совокупному населению - за счет детей в возрасте 3-6 лет (на 4,7%) и в возрасте 7-14 лет (14,4%). 

Всего с начала роста заболеваемости ОРВИ у 456 больных выявлены вирусы негриппозной этиологии: 35 - парагриппа, 37 - аденовирусы , 8 - РС-вирусы, прочие возбудители (бокавирусы, риновирусы и другие) выявлены в 16% ОРВИ. 

Управление Роспотребнадзора контролирует заболеваемость в образовательных учреждениях. В период сезонного подъема принимались меры по прекращению учебного процесса в 18 школах (48 классов), закрывались на карантин 10 групп в 9 детских садах. 

На сегодняшний день распущены учащиеся семи классов шести школ.

Управление Роспотребнадзора по Кировской области предупреждает - при появлении первых признаков заболеваний, необходимо обращаться за медицинской помощью. Это позволит избежать осложнений от гриппа.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 3%

13:28 28.12.2016


Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 3%

Многодетные семьи Кирова получат участки для строительства домов

12:26 28.12.2016


Многодетные семьи Кирова получат участки для строительства домов

Кировчанка лишилась 90 тысяч, решив купить автомобиль

10:40 28.12.2016


Кировчанка лишилась 90 тысяч, решив купить автомобиль

Михаил Прокопьев приговорен к пожизненному сроку заключения

10:23 28.12.2016


Михаил Прокопьев приговорен к пожизненному сроку заключения

Омутнинские полицейские раскрыли кражу видеокамеры

10:22 28.12.2016


Омутнинские полицейские раскрыли кражу видеокамеры

В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.

10:30 27.12.2016


В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.

В Малмыжском районе открыли автомобильную ледовую переправу.

10:00 27.12.2016


В Малмыжском районе открыли автомобильную ледовую переправу.

Все новости

Вести. Кировская область

Итоги работы АПК

15:12 28.12.2016


Итоги работы АПК

Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срок

15:10 28.12.2016


Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срок

В Нижнеивкино будут лечить маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

11:47 28.12.2016


В Нижнеивкино будут лечить маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Студент ВятГУ Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии

11:40 28.12.2016


Студент ВятГУ Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникам

10:39 28.12.2016


Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникам

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области вновь отмечен рост заболеваний ОРВИ.

30.10.2015


В Кировской области вновь отмечен рост заболеваний ОРВИ.

Эпидемия гриппа в Кировской области идет по нарастающей.

14.02.2015


Эпидемия гриппа в Кировской области идет по нарастающей.

В Кирове уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю вырос на 37%, но остается ниже эпидпорога.

05.03.2016


В Кирове уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю вырос на 37%, но остается ниже эпидпорога.

В Кировской области ОРВИ и гриппом за время эпидемии переболели 92 тысячи человек.

01.04.2016


В Кировской области ОРВИ и гриппом за время эпидемии переболели 92 тысячи человек.

В Кирове десять классов закрыты на карантин

19.12.2016


В Кирове десять классов закрыты на карантин

В Кирове выявлен первый за сезон случай заболевания гриппом и 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

08.11.2014


В Кирове выявлен первый за сезон случай заболевания гриппом и 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Популярные новости

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

Киров ждет пик холодов

19.12.2016


Киров ждет пик холодов

В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

27.12.2016


В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

20.12.2016


В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх