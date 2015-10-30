Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 3%

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Однако, на карантине - учащиеся семи классов шести школ.





Всего в Кировской области выявлено 7 643 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 5%. Отмечен прирост только в группе детей от 3 до 6 лет – на 3%.





По городу Кирову тенденция в динамике в заболеваемости ОРВИ сходная, однако, сохраняется превышение эпидпорога на 19% по совокупному населению - за счет детей в возрасте 3-6 лет (на 4,7%) и в возрасте 7-14 лет (14,4%).





Всего с начала роста заболеваемости ОРВИ у 456 больных выявлены вирусы негриппозной этиологии: 35 - парагриппа, 37 - аденовирусы , 8 - РС-вирусы, прочие возбудители (бокавирусы, риновирусы и другие) выявлены в 16% ОРВИ.





Управление Роспотребнадзора контролирует заболеваемость в образовательных учреждениях. В период сезонного подъема принимались меры по прекращению учебного процесса в 18 школах (48 классов), закрывались на карантин 10 групп в 9 детских садах.





На сегодняшний день распущены учащиеся семи классов шести школ.





Управление Роспотребнадзора по Кировской области предупреждает - при появлении первых признаков заболеваний, необходимо обращаться за медицинской помощью. Это позволит избежать осложнений от гриппа.