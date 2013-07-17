Реализация проекта по лекарственному страхованию

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Жизненно необходимые лекарства - бесплатно. В Кировской области уже не первый год реализуется проект по лекарственному страхованию. Он рассчитан на пациентов, которые нуждаются в медикаментах, но не имеют льгот. Пока что наш регион - единственный в России, где действует такой пилотный проект.Каждые три месяца - на профосмотр к врачу. Татьяна Каркина - одна из тех, кто находится в зоне риска. Она не только гипертоник. В "копилке" болезней также стенокардия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Лечиться надо, вот только покупка лекарств сильно бьет по карману.А пенсия - всего восемь тысяч рублей. Теперь же, когда Татьяна попала в программу лекарственного страхования, ей не только подобрали препараты, их выдают практически бесплатно. Она платит всего 10% от общей стоимости лекарства.По статистике, более 60% смертей связаны с болезнями системы кровообращения. Кировская область не составляет исключение.Врачи составили список таких пациентов, затем были закуплены препараты по семнадцати международным наименованиям. Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Как работает проект? Схема простая.Пациент компенсирует лишь расходы аптеки на доставку, остальное - все за счет областного бюджета.Для сравнения: для государства средняя стоимость лечения пациента, который страдает, например, гипертонией составляет 550 рублей. Таким образом, за 11 месяцев 2016 года власти затратили более 22 миллионов рублей на лекарственное обеспечение пациентов в рамках проекта. Но только выдачей медикаментов дело не ограничивается.То есть, врач может вести полноценное наблюдение за пациентами, а они в свою очередь более заинтересованы в регулярном лечении. Каждому выдан индивидуальный дневник здоровья, который он должен вести. Учат его и как следить за своим здоровьем.Своеобразной родиной проекта стал Слободской район. Сейчас бесплатную лекарственную помощь получают сердечники и гипертоники в 10 районах Кировской области. Проект доказал свою эффективность.В 2017 года проект также будет действовать. В планах на будущее - распространение опыта и в других регионах. А пока что в деле лекарственного страхования Кировская область - первая в России.