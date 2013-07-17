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Новости / Медицина

Реализация проекта по лекарственному страхованию

Сегодня, 18:01 | Просмотров: 110 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Жизненно необходимые лекарства - бесплатно. В Кировской области уже не первый год реализуется проект по лекарственному страхованию. Он рассчитан на пациентов, которые нуждаются в медикаментах, но не имеют льгот. Пока что наш регион - единственный в России, где действует такой пилотный проект.

- Татьяна Валентиновна, есть ли жалобы?
- Нет.
- Давление дома измеряем?
- Конечно.
- В каких цифрах держится?
- 120/80, 130/80

Каждые три месяца - на профосмотр к врачу. Татьяна Каркина - одна из тех, кто находится в зоне риска. Она не только гипертоник. В "копилке" болезней также стенокардия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Лечиться надо, вот только покупка лекарств сильно бьет по карману.

Реализация проекта по лекарственному страхованиюТАТЬЯНА КАРКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЛОБОДСКОГО:
«От холестерина стоят таблетки рублей 600, а весь комплекс - 2500 тысячи. Для пенсионера это очень большая сумма.
В месяц да?
Да. А в год какая сумма выходит...».

А пенсия - всего восемь тысяч рублей. Теперь же, когда Татьяна попала в программу лекарственного страхования, ей не только подобрали препараты, их выдают практически бесплатно. Она платит всего 10% от общей стоимости лекарства.

ТАТЬЯНА КАРКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЛОБОДСКОГО:
«Мне очень нравится, я болеть меньше стала, и сердце нормально. Хорошо, что эту программу сделали, она многим поможет. Особенно сердечникам и гипертоникам. Погода такая, не выпей таблетку, можно мгновенно криз заработать или инсульт, инфаркт».

По статистике, более 60% смертей связаны с болезнями системы кровообращения. Кировская область не составляет исключение.

Реализация проекта по лекарственному страхованиюОЛЬГА МЕРЗЛЯКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ СЛОБОДСКОЙ ЦРБ:
«Чтобы снизить смертность от болезней системы кровообращения и для того, чтобы было качественное диспансерное наблюдение за этой группой пациентов и Правительство Кировской области с 2013 года стало внедрять проект на территории области».

Врачи составили список таких пациентов, затем были закуплены препараты по семнадцати международным наименованиям. Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Как работает проект? Схема простая.

ОЛЬГА МЕРЗЛЯКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ СЛОБОДСКОЙ ЦРБ:
«Заболевания, которые входят в программу - гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Любой пациент, у которого есть данное заболевание, может прийти к своему участковому терапевту на прием, выписать рецепт и с этим рецептом идти в аптеку и получать препарат. Любой пациент, даже который не имеет никаких льгот».

Пациент компенсирует лишь расходы аптеки на доставку, остальное - все за счет областного бюджета.

Для сравнения: для государства средняя стоимость лечения пациента, который страдает, например, гипертонией составляет 550 рублей. Таким образом, за 11 месяцев 2016 года власти затратили более 22 миллионов рублей на лекарственное обеспечение пациентов в рамках проекта. Но только выдачей медикаментов дело не ограничивается.

Реализация проекта по лекарственному страхованиюЕЛЕНА ЖИЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
«Что нам дает пилотный проект? Пациент минимум четыре раза в год осматривается врачом, поскольку выписка препаратов происходит на 3 месяца. Минимум 4 явки к врачу будет. Мы оцениваем факторы риска, уровень холестерина, можем скорректировать терапию, дозу».

То есть, врач может вести полноценное наблюдение за пациентами, а они в свою очередь более заинтересованы в регулярном лечении. Каждому выдан индивидуальный дневник здоровья, который он должен вести. Учат его и как следить за своим здоровьем.

Реализация проекта по лекарственному страхованиюИРИНА ХОДЫРЕВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разработана образовательная программа для пациентов и медработников, которые будут с такими пациентами работать. Разработаны критерии для стимулирования медработников, которые будут с этим лекарственным проектом работать».

Своеобразной родиной проекта стал Слободской район. Сейчас бесплатную лекарственную помощь получают сердечники и гипертоники в 10 районах Кировской области. Проект доказал свою эффективность.

ИРИНА ХОДЫРЕВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По пилотным территориям смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 28%. По внепилотным порядка 20% снижение смертности. Это видно. Мы анализируем, как общую смертность, так и смертность в трудоспособном возрасте. В трудоспособном-снижение составило порядка 20%, по внепилотным - 10%. То есть в два раза».

В 2017 года проект также будет действовать. В планах на будущее - распространение опыта и в других регионах. А пока что в деле лекарственного страхования Кировская область - первая в России.


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