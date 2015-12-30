Появилась информация о работе поликлиник в праздничные дни
Сегодня, 18:12 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Врачи будут принимать пациентов в восьми медучреждениях Кирова.
Круглосуточно будут работать служба скорой медицинской помощи и травматологические пункты.
Стоматологическую помощь взрослым и детям в экстренных и неотложных случаях с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будут оказывать ежедневно и круглосуточно в Кировской клинической стоматологической поликлинике по адресу: г. Киров, ул. К. Либкнехта, 92.
При травмах пациенты круглосуточно могут обратиться в травматологическую поликлинику Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, 17.
Офтальмологическую помощь взрослое население в экстренных и неотложных случаях сможет получить круглосуточно в Кировской клинической офтальмологической больнице по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 10-а.
В Кировском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в праздничные дни 4 и 5 января с 9.00 по 15.00 часов будет организован консультативный прием врачей-специалистов. Лаборатория СПИД-центра будет работать 5 января с 9.00 до 15.00 часов.
Также в праздничные выходные круглосуточно работают телефоны «горячих линий»: министерства здравоохранения Кировской области - 8-800-100-43-03, 8 (8332) 21-43-03
областного наркологического диспансера - 8 (8332) 45-53-70
Кировского областного хосписа по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов – 8 (8332) 40-80-22.
Полный график работы поликлиник медицинских организаций г. Кирова в выходные и праздничные дни размещен на сайте Министерства здравоохранения Кировской области:
www.medkirov.ru.
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