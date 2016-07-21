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Новости / Медицина

В регионе создается Единая государственная служба скорой медицинской помощи

Вчера, 15:28 | Просмотров: 205 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В регионе создается Единая государственная служба скорой медицинской помощи. 18 новых газелей, оснащенных всем необходимым для медиков оборудованием, уже заступили на дежурство. Почему областное правительство отказывается от аутсорсинга в сфере услуг медицинского автотранспорта, и какими преимуществами обладают новые автомобили по сравнению с теми, что раньше брались в аренду?

Монополизация транспортных услуг скорой медицинской помощи недопустима. К сожалению, до недавнего времени в регионе складывалась непростая ситуация. Сумма пятилетнего контракта на аренду машин скорой помощи у частной московской компании, который заключило прежнее руководство регионального Минздрава, составляла 624 млн. рублей. Это был очень невыгодный для бюджета контракт. Только в прошлом году аренда одного авто составила 2,5 млн. рублей. За такие деньги можно купить новый микроавтобус. Тяжело складывались отношения и с руководством компании по аутсорсингу. Еще свежи в памяти воспоминания, когда водители арендованных машин скорой помощи собирались объявить забастовку.

В регионе создается Единая государственная служба скорой медицинской помощиДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы не могли оказаться в стороне от этой ситуации, встречались с руководством скорой помощи, к сожалению, на ту встречу не приходили представители "Эффективной системы здравоохранения". Мы говорили, что неоказание услуг скорой медицинской помощи может просто привести к смерти человека».

О тревожной ситуации было доложено министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой. После этой встречи в регион поступило 26 новых автомобилей скорой помощи. Все это позволило отказаться от услуг монополиста. Старые автомобили были не приспособлены для условий русской зимы, они часто буксовали во дворах, не могли добраться до пациентов на заснеженных окраинах. Сотрудники скорой помощи уже оценили качество новой техники.

В регионе создается Единая государственная служба скорой медицинской помощиКСЕНИЯ МЕТЕЛЁВА, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ:
«Так как дороги у нас часто заваливает снегом, их не чистят, приходилось даже толкать эти мерседесы. А новые автомобили проходимые, это первый плюс. И второе - они полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием».
 
Создание государственной службы скорой помощи, в первую очередь, продиктовано заботой о гражданах, необходимостью неукоснительного выполнения социальных обязательств. Речь идет о жизни людей: машины должны вовремя выезжать на вызовы, без рисков забастовок и прочих крайне нежелательных проблем. Кроме того, переход на "свои" машины выгоден для бюджета. А бюджет и социальная сфера – не разделимы. Экономия от использования отечественных авто составит не менее 30 млн. рублей в год, то есть почти 150 млн. рублей за пять лет. Эта сумма примерно равна годовому финансированию одной из центральных районных больниц.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все средства, которые мы получаем после пересмотра неэффективных расходов, будут вложены в систему здравоохранения - на закупку медикаментов, на финансирование больниц, на решение кадровой проблемы».
 
Добавим, что всего прошлом году в наш регион было поставлено 48 автомобилей для неотложки. Первый этап формирования Единой службы скорой помощи завершился до 1 января 2017 года. В планах областного Минздрава полностью отказаться от аутсорсинга в сфере транспортных услуг. После объединения и централизации услуг скорой помощи и санитарной авиации, в эту же систему будут включены межрайонные центры, а затем и районные больницы. Реорганизацию планируется завершить до конца августа.


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