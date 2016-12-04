В 2016 году врачи «Десанта здоровья» вылечили 1682 зуба
20 января 2017 13:09 | Просмотров: 234 | Версия для печати
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Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, для «Десанта здоровья» в первую очередь были выбраны районы, где отсутствует специалист-стоматолог или есть большая потребность в стоматологической помощи.
В каждый десант отправятся два или три специалиста стоматологического профиля (в зависимости от потребности). Врачи-стоматологи, стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, детские зубные врачи будут работать в каждом районе в течение нескольких дней. Жителей районов заранее оповестят о приезде специалистов.
Уже в понедельник, 23 января, в Афанасьевскую ЦРБ приедет детский стоматолог или детский зубной врач. Прием пациентов будет вестись в течение всей недели.
Отметим, что в 2016 году специалисты Кировской стоматологической поликлиники в рамках акции «Десант здоровья» посетили 21 район. Во время выездов было принято 2162 человека, вылечено 1682 зуба, в том числе 174 - у детей, удалено 1103 зуба.
Кроме того, на приёме врачи проводили осмотр полости рта на предмет выявления онкопатологии. Всем пациентам были даны рекомендации по уходу за полостью рта и средствам гигиены, а также по профилактике стоматологических заболеваний.
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