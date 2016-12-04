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Новости / Медицина

В 2016 году врачи «Десанта здоровья» вылечили 1682 зуба

20 января 2017 13:09 | Просмотров: 234 | Версия для печати
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В 2017 году «Стоматологический десант здоровья» посетит 17 районов Кировской области. В некоторых из них специалисты Кировской клинической стоматологической поликлиники побывают дважды, а в Котельниче - семь раз.

Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, для «Десанта здоровья» в первую очередь были выбраны районы, где отсутствует специалист-стоматолог или есть большая потребность в стоматологической помощи.

В каждый десант отправятся два или три специалиста стоматологического профиля (в зависимости от потребности). Врачи-стоматологи, стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, детские зубные врачи будут работать в каждом районе в течение нескольких дней. Жителей районов заранее оповестят о приезде специалистов.

Уже в понедельник, 23 января, в Афанасьевскую ЦРБ приедет детский стоматолог или детский зубной врач. Прием пациентов будет вестись в течение всей недели.    

Отметим, что в 2016 году специалисты Кировской стоматологической поликлиники в рамках акции «Десант здоровья» посетили 21 район. Во время выездов было принято 2162 человека, вылечено 1682 зуба, в том числе 174 - у детей, удалено 1103 зуба.

Кроме того, на приёме врачи проводили осмотр полости рта на предмет выявления онкопатологии. Всем пациентам были даны рекомендации по уходу за полостью рта и средствам гигиены, а также по профилактике стоматологических заболеваний.


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