В Кирове на карантин закрыто 22 класса

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Количество школьников, заболевших ОРВИ, в Кирове увеличилось на 1,5%.По информации департамента образования муниципалитета, за минувшую неделю число заболевших ОРВИ учеников увеличилось с 4,08% до 5,64% (болеет 2 689 человек). На карантин закрыто 22 класса в пяти школах: №№ 8, 16, 18, 33, 34.Рост числа заболевших на прошлой неделе отмечен и в дошкольных учреждениях: с 5,95% до 6,36% (болеет 1 848 человек). На карантин закрыто четыре группы: в детских садах №№ 13, 46, 162, 191.В связи с ростом количества заболевших принято решение максимально сократить количество массовых мероприятий, проводимых в помещениях образовательных учреждений. Кроме того, во всех школах и детских садах города решено провести дезинфекцию помещений.