Преобразование детской поликлиники №3

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В Кирове заметно преобразилась детская поликлиника номер три на улице Пролетарской. В учреждении появилась система "электронной очереди".Эта "машина" встречает пациента - выдает электронный номер, по которому посетитель направляется в нужный кабинет. Для удобства маленьких пациентов и их родителей электронная очередь используется со звуковым сопровождением и информированием на табло у каждого кабинета.Сегодня внешнему виду медицинских организаций и внедрению в работу современных информационных технологий уделяется самое пристальное внимание.В детской поликлинике после ремонта преобразились коридор, регистратура, вход. На маленьких пациентов со стен смотрят герои сказок, на экранах идут любимые мультфильмы. Благодаря "электронной очереди" теперь у детей и их родителей не возникает вопроса, кто следующий идет в кабинет.На этот счет у специалистов поликлиники есть объяснение.Добавим, что на все преобразования в детской поликлинике номер 3 были выделены средства из фонда обязательного медицинского страхования.