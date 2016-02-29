Преобразование детской поликлиники №3
Сегодня, 10:48 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Прощайте очереди в детской больнице номер 3. Думаете, это миф? А вот и нет. Сегодня познакомимся с современной информационной системой».
Эта "машина" встречает пациента - выдает электронный номер, по которому посетитель направляется в нужный кабинет. Для удобства маленьких пациентов и их родителей электронная очередь используется со звуковым сопровождением и информированием на табло у каждого кабинета.
- Посетитель номер П307, пройдите в кабинет 5.
МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Это позволило разгрузить кабинеты, пациенты в очереди ждут не долго, нет конфликтов, то есть программа сама регулирует очередность».
Сегодня внешнему виду медицинских организаций и внедрению в работу современных информационных технологий уделяется самое пристальное внимание.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы с вами живем в 21 веке, и было бы странно не использовать информационные технологии. Если раньше электронные регистратуры были достижением отдельного медучреждения, то сейчас у нас это требование».
В детской поликлинике после ремонта преобразились коридор, регистратура, вход. На маленьких пациентов со стен смотрят герои сказок, на экранах идут любимые мультфильмы. Благодаря "электронной очереди" теперь у детей и их родителей не возникает вопроса, кто следующий идет в кабинет.
СВЕТЛАНА ГМЫЗИНА, МАМА:
«Это удобно, но ничего не упростило: очереди были и есть. Все равно приходится стоять в очередях».
На этот счет у специалистов поликлиники есть объяснение.
ОЛЕСЯ УТКИНА, УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР:
«Детей сейчас болеет много. Поэтому очередь в коридоре больше».
Добавим, что на все преобразования в детской поликлинике номер 3 были выделены средства из фонда обязательного медицинского страхования.
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как видим, детская поликлиника номер 3 шагает в ногу со временем. Кстати, в перспективе появление подобной системы во всех поликлиниках города Кирова и области».
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