ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

31 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.1618
EURO: 64.4333
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Вакцинация домашних животных в поселке Сосновом

Вчера, 15:45 | Просмотров: 169 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Поселок Сосновый находится под особым контролем ветеринарной службы. Ее специалисты были вынуждены провести экстренную вакцинацию домашних животных.

Сразу после новогодних праздников на территории подсобного хозяйства в Сосновом был найден труп енотовидной собаки. Исследование поставило диагноз. Животное заражено бешенством. Контактировавшей с ним собаке пришлось сделать прививку и определить её на 60-ти дневный карантин. Последовала и административная реакция на случай. На экстренном заседании городской комиссии наметили мероприятия по ликвидации очага заболевания. Первым шагом стала внеплановая вакцинация.

- Вася, да что ж такое…

Васю и его меньших братьев приход ветеринаров изрядно испугал. Хозяевам пришлось искать их по всей квартире. Но в конечном итоге, все пушистые жильцы квартиры нашлись и были привиты. Им вкалывается антирабическая вакцина. Профилактический препарат от заболевания бешенством. Упор в рейде был сделан именно на кошек и собак.

- Животных много, поэтому следим за прививками. Если нет бесплатной вакцинации, возим в клинику.

Под внеплановую вакцинацию также подпадал крупный и мелкий рогатый скот. Обход поселка производился тремя ветеринарными группами. Помимо основной работы велась и профилактическая. До населения доводилась информация о мерах предосторожности при встрече с животными из дикой природы.

Вакцинация домашних животных в поселке СосновомГРИГОРИЙ КУНОФ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Население реагирует с пониманием. Администрация работает хорошо, все уведомлены. Большей частью никто не отказывается».

В прошлом году по области выявлено более 60 случаев заболеванием бешенством. В городской черте тревожный сигнал поступал шесть раз. В основном, из пригородных мест. Сосновый стал первым поселком в этом году, который пришлось объявить неблагополучной территорией. Этот статус, по меньшей мере, сохранится до лета.

Вакцинация домашних животных в поселке СосновомВИКТОР ЧАРУШИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТУ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА КИРОВА:
«Здесь будет проводиться уборка территории, все свалки будут почищены, контейнерные площадки. Также будет организован отлов бездомных и бесхозных собак».
 
Ветеринарная служба вернется в Сосновый через два месяца для повторной вакцинации домашних животных. И если здесь не будет обнаружено новых очагов, то карантин будет снят.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Суд о возвращении пожарной охраны в Каринторф

16:56 30.01.2017


Суд о возвращении пожарной охраны в Каринторф

Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

15:41 30.01.2017


Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

Кировчанина задержали при закладке наркотика в тайник

15:34 30.01.2017


Кировчанина задержали при закладке наркотика в тайник

Чепчанин на 30 тысяч обманул жителя Мурманска

15:29 30.01.2017


Чепчанин на 30 тысяч обманул жителя Мурманска

Кировские аграрии получат грантовую поддержку

11:30 30.01.2017


Кировские аграрии получат грантовую поддержку

В Слободском установят памятник матросу крейсера «Варяг»

14:10 29.01.2017


В Слободском установят памятник матросу крейсера «Варяг»

В Омутнинске потребовали срочного ремонта прачечной ЦРБ

13:54 29.01.2017


В Омутнинске потребовали срочного ремонта прачечной ЦРБ

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане о премьере российского блокбастера "Притяжение"

18:25 30.01.2017


Кировчане о премьере российского блокбастера "Притяжение"

Рабочая поездка главы региона в Верхошижемский район

18:21 30.01.2017


Рабочая поездка главы региона в Верхошижемский район

В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов

18:19 30.01.2017


В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук

15:47 30.01.2017


Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук

Вакцинация домашних животных в поселке Сосновом

15:45 30.01.2017


Вакцинация домашних животных в поселке Сосновом

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове проведут внеплановую вакцинацию против бешенства

02.06.2016


В Кирове проведут внеплановую вакцинацию против бешенства

На улицах Кирова работает выездной пункт по вакцинации домашних животных

05.07.2016


На улицах Кирова работает выездной пункт по вакцинации домашних животных

В Заречной части Кирова введен карантин по бешенству

22.11.2016


В Заречной части Кирова введен карантин по бешенству

В Кирове идет внеплановая вакцинация домашних животных против бешенства

18.04.2016


В Кирове идет внеплановая вакцинация домашних животных против бешенства

Ситуация с бешенством

18.04.2016


Ситуация с бешенством

Вакцинация домашних животных

07.04.2010


Вакцинация домашних животных

Популярные новости

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

26.01.2017


В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

17.01.2017


В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх