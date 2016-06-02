Вакцинация домашних животных в поселке Сосновом

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Поселок Сосновый находится под особым контролем ветеринарной службы. Ее специалисты были вынуждены провести экстренную вакцинацию домашних животных.Сразу после новогодних праздников на территории подсобного хозяйства в Сосновом был найден труп енотовидной собаки. Исследование поставило диагноз. Животное заражено бешенством. Контактировавшей с ним собаке пришлось сделать прививку и определить её на 60-ти дневный карантин. Последовала и административная реакция на случай. На экстренном заседании городской комиссии наметили мероприятия по ликвидации очага заболевания. Первым шагом стала внеплановая вакцинация.Васю и его меньших братьев приход ветеринаров изрядно испугал. Хозяевам пришлось искать их по всей квартире. Но в конечном итоге, все пушистые жильцы квартиры нашлись и были привиты. Им вкалывается антирабическая вакцина. Профилактический препарат от заболевания бешенством. Упор в рейде был сделан именно на кошек и собак.Под внеплановую вакцинацию также подпадал крупный и мелкий рогатый скот. Обход поселка производился тремя ветеринарными группами. Помимо основной работы велась и профилактическая. До населения доводилась информация о мерах предосторожности при встрече с животными из дикой природы.В прошлом году по области выявлено более 60 случаев заболеванием бешенством. В городской черте тревожный сигнал поступал шесть раз. В основном, из пригородных мест. Сосновый стал первым поселком в этом году, который пришлось объявить неблагополучной территорией. Этот статус, по меньшей мере, сохранится до лета.Ветеринарная служба вернется в Сосновый через два месяца для повторной вакцинации домашних животных. И если здесь не будет обнаружено новых очагов, то карантин будет снят.