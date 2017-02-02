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Новости / Медицина

Февраль в Кировской области объявлен месяцем профилактики онкологических заболеваний

3 февраля 2017 11:44 | Просмотров: 242 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Февраль в Кировской области объявлен месяцем профилактики онкологических заболеваний. Основная причина смертельного исхода рака - люди вовремя не обращаются за медицинской помощью.

В общей структуре заболеваемости населения Кировской области на первом месте стоит онкология кожи, на втором - рак легкого, на третьем - рак молочной железы. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти жизнь пациенту. Поэтому, в первую очередь, сам человек должен побеспокоиться уже сейчас о своем здоровье и пройти диспансеризацию.

Февраль в Кировской области объявлен месяцем профилактики онкологических заболеванийСВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«11 февраля в Онкодиспансере у нас будет проходить День открытых дверей. В этот день пациенты могут бесплатно, без направления провести осмотр. Как правило, работают врачи-маммологи - смотрят молочную железу и патологии кожи».

Это мероприятие запланировано в рамках месяца профилактики онкозаболеваний. Также пройдет несколько семинаров и прямая телефонная линия. По опыту прошлых лет, специалисты отмечают, что эта акция весьма эффективна.

СВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Часто люди боятся обратиться к врачу, особенно организационных моментов, а тут в порядке живой очереди они подходят. При необходимости мы назначаем обследование, лечение у нас в диспансере».

К слову, онкодиспансер значительно преобразился. Появились красочные указатели, система электронной регистратуры, маршрутизация пациента от регистратуры до кабинетов. Личное общение пациента с персоналом также важная часть работы.

- Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, часы приема в стационаре?
- С 11-13 и с 17-18.45.

В диспансере следят за новыми технологиями. Вот эта "машина" жидкостной цитологии позволяет сделать скрининг шейки матки и определить грамотную тактику лечения патологии. Такая возможность появилась совсем недавно - в конце прошлого года. А вот линейный ускоритель в диспансере уже более восьми лет. В 2009 году кировчане первые среди регионов ПФО получили такое оборудование.

Февраль в Кировской области объявлен месяцем профилактики онкологических заболеванийОЛЬГА ШАКЛЕИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО РАДИОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ:
«К нам поступают больные на разных стадиях. На первых - возможно лечение методом только лучевой терапии. Если больной поступает на 4 стадии, то мы облегчаем страдания человека».

Февраль в Кировской области объявлен месяцем профилактики онкологических заболеванийАНАСТАСИЯ КЕТЬКО:
«Получается, что онкозаболевание - не приговор. Если своевременно обратиться за медицинской помощью и начать лечение, то недуг можно побороть».


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