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Февраль в Кировской области объявлен месяцем профилактики онкологических заболеваний. Основная причина смертельного исхода рака - люди вовремя не обращаются за медицинской помощью.В общей структуре заболеваемости населения Кировской области на первом месте стоит онкология кожи, на втором - рак легкого, на третьем - рак молочной железы. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти жизнь пациенту. Поэтому, в первую очередь, сам человек должен побеспокоиться уже сейчас о своем здоровье и пройти диспансеризацию.Это мероприятие запланировано в рамках месяца профилактики онкозаболеваний. Также пройдет несколько семинаров и прямая телефонная линия. По опыту прошлых лет, специалисты отмечают, что эта акция весьма эффективна.К слову, онкодиспансер значительно преобразился. Появились красочные указатели, система электронной регистратуры, маршрутизация пациента от регистратуры до кабинетов. Личное общение пациента с персоналом также важная часть работы.В диспансере следят за новыми технологиями. Вот эта "машина" жидкостной цитологии позволяет сделать скрининг шейки матки и определить грамотную тактику лечения патологии. Такая возможность появилась совсем недавно - в конце прошлого года. А вот линейный ускоритель в диспансере уже более восьми лет. В 2009 году кировчане первые среди регионов ПФО получили такое оборудование.