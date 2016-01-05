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Новости / Медицина

Кировские фармпредприятия готовятся к нововведениям

3 февраля 2017 15:13 | Просмотров: 189 | Версия для печати
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С 1 января 2018 года станет обязательным нанесение QR-кода на упаковку с лекарствами. QR-код, или двухмерный штриховой код, должен стать для покупателя защитой от покупки поддельных лекарственных препаратов.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, с 1 февраля стартовал эксперимент по маркировке лекарств QR-кодами. В пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.

Планируется, что эксперимент продлится до конца года и охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Как сообщило министерство здравоохранения Кировской области, ведущие предприятия фармацевтической отрасли региона также планируют в ближайшее время внедрить в производственный процесс специальное оборудование по нанесению QR-кода.


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