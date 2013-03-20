Кировские хирурги провели уникальную операцию по приживлению кисти руки
Вчера, 10:11 | Просмотров: 310 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Эти простые движения. Для Алексея Мокрушина - настоящее чудо. На пилораме, где он работает, ему зажало ногу агрегатом с дисковой пилой. Мужчина машинально потянулся рукой, чтобы освободиться и лишился конечности.
АЛЕКСЕЙ МОКРУШИН, ПАЦИЕНТ:
«Мозг это всё сразу не воспринимает, ногу мне зажало, думаю надо вытащить ногу и вот смотрю, руки у меня действительно нет».
Рука есть, но только благодаря оперативности и мастерству врачей. Хирурги на протяжении 7 часов, без малейшего отдыха, провели два сложнейших оперативных вмешательства. Делали операцию на ноге и одновременно восстанавливали кисть
АРТЕМ КОТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МИКРОХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ:
«Микрохирургический этап операции, то есть шов сосудов, нервов в пределах 4 часов, работал микроскоп 20:43:21 это непрерывная работа, как мы сели, так и начали. Потому что там надо восстановить кровоток. Если запускать кровоток сразу, тогда восстанавливать другие анатомические соединения трудно».
Отделение хирургии кисти существует с 2012 года. И за это время врачи центра сохранили конечности огромному количеству людей. Чаще всего их пациентами становятся люди, работающие на опасных производствах. Ну а к лету в разы увеличивается количество бытовых травм.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С наступлением дачных и полевых работ у отделения хирургии кисти начинается горячий сезон. Люди травмируются инструментом и иногда очень серьезно, для того чтобы операция по восстановлению конечности прошла успешно нужно выполнить несколько важных действий ещё до приезда врачей».
АРТЕМ КОТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МИКРОХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ:
«Отчлененный сегмент помещается в фурацилин, если нет фурацилина просто в воду. В пакет с водой помещается кусок льда, снега или что-то рядом замороженное, чтобы это охлаждалось».
Причем не должно быть прямого контакта со льдом. Заморозить конечность так же плохо, как и совсем не дать ей холода.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При соблюдении всех этих условий и четкому выполнению методических рекомендаций хирурги в центре травматологии ортопедии и микрохирургии я уверен, способны творить вот такие чудеса».
Самый опасный период для Алексея уже позади. Рука, что называется "прижилась". Сейчас предстоит долгая реабилитация. И как шутят сами врачи - микрохирургические операции он выполнять не сможет. Но если будет соблюдать все рекомендации, то сохранит нормальное качество жизни.
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