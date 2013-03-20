Кировские хирурги провели уникальную операцию по приживлению кисти руки

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Кировские хирурги провели уникальную операцию. Мужчина потерял руку во время работы на пилораме. Но врачи смогли восстановить кисть. Как проходила сложнейшая микрохирургическая операция?Эти простые движения. Для Алексея Мокрушина - настоящее чудо. На пилораме, где он работает, ему зажало ногу агрегатом с дисковой пилой. Мужчина машинально потянулся рукой, чтобы освободиться и лишился конечности.Рука есть, но только благодаря оперативности и мастерству врачей. Хирурги на протяжении 7 часов, без малейшего отдыха, провели два сложнейших оперативных вмешательства. Делали операцию на ноге и одновременно восстанавливали кистьОтделение хирургии кисти существует с 2012 года. И за это время врачи центра сохранили конечности огромному количеству людей. Чаще всего их пациентами становятся люди, работающие на опасных производствах. Ну а к лету в разы увеличивается количество бытовых травм.Причем не должно быть прямого контакта со льдом. Заморозить конечность так же плохо, как и совсем не дать ей холода.Самый опасный период для Алексея уже позади. Рука, что называется "прижилась". Сейчас предстоит долгая реабилитация. И как шутят сами врачи - микрохирургические операции он выполнять не сможет. Но если будет соблюдать все рекомендации, то сохранит нормальное качество жизни.