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Новости / Медицина

В Кировской области - новые случаи бешенства

Вчера, 11:45 | Просмотров: 158 | Версия для печати
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06 апреля областная ветеринарная лаборатория установила диагноз бешенство у двух лисиц, одна из которых зашла в село Полом Кирово-Чепецкого района, другая - в село Воя Пижанского района.

До этого бешенство у диких плотоядных животных было зафиксировано 04 апреля в Кильмезском и Оричевском районах. В Селино Кильмезского района жители уничтожили лисицу, обнаруженную в деревне. А в Оричевском районе на территории охотничьих угодий был найден труп енотовидной собаки.

В связи с участившимися случаями бешенства среди животных государственная ветеринарная служба Кировской области убедительно просит владельцев домашних животных:

не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей;

не приближаться к безнадзорным животным (собаки, кошки), которые могут быть переносчиками заболевания;

в случае укуса человека животным пострадавшему незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания.


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