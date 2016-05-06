В Кировской области - новые случаи бешенства
Вчера, 11:45 | Просмотров: 158 | Версия для печати
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До этого бешенство у диких плотоядных животных было зафиксировано 04 апреля в Кильмезском и Оричевском районах. В Селино Кильмезского района жители уничтожили лисицу, обнаруженную в деревне. А в Оричевском районе на территории охотничьих угодий был найден труп енотовидной собаки.
В связи с участившимися случаями бешенства среди животных государственная ветеринарная служба Кировской области убедительно просит владельцев домашних животных:
не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей;
не приближаться к безнадзорным животным (собаки, кошки), которые могут быть переносчиками заболевания;
в случае укуса человека животным пострадавшему незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания.
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