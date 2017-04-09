Во Всемирный день здоровья кировчане смогли посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе
Вчера, 11:49 | Просмотров: 480 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Этот вид оздоровительной физкультуры привлекает все больше людей самого разного возраста. Заниматься им можно в любое время года. Ученые подсчитали, что при скандинавской ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% мышц человеческого тела, а при обычном шаге – только 70%. Не обошли вниманием новое увлечение кировчан и в День здоровья. Во время мастер-класса участникам показали, как правильно готовиться к прогулкам, и какие именно движения принесут пользу.
ИРИНА МУРАВЬЕВА, УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССА ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ:
«Мне очень нравится состояние после занятий - легкости, тонуса, даже радости, очень хорошо действует на весь организм, к сожалению, не очень часто, получается, считаю, что очень полезно».
В День здоровья сотрудники Центра медицинской профилактики провели несколько обучающих семинаров по профилактике депрессии, способах снятия психоэмоционального напряжения, планированию дневного рациона питания, а также о психологических особенностях дошкольников и учеников младших классов. Специалисты давали советы, как подготовиться к школе, как справиться с кризисами детского возраста. К примеру, в семь лет многие проблемы возникают из-за несоответствия родительских требований желаниям и возможностям ребенка. Для преодоления кризиса трех лет тоже есть рекомендации психологов.
ЛИЛИЯ РУДАКОВА, ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«К ребенку относиться как к маленькому человеку, нужно реагировать адекватно, иногда отвлечь ребенка от некоторых моментов, не на все обращать внимание очень серьезно, знать, когда говорить "нет", но не так часто».
Обучающие семинары для кировчан пройдут также 10 и 24 апреля. Кроме того, в рамках Месяца здорового образа жизни будет проводиться обследование сотрудников крупных предприятий Кирова и области. Цель выездных акций - выявить основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у работающего населения.
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