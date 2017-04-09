Во Всемирный день здоровья кировчане смогли посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе

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В этом году Всемирный день здоровья был посвящен помощи людям, страдающим депрессией, и прошел под лозунгом «Давай поговорим». Кировчане смогли посетить обучающие семинары и мастер-класс по скандинавской ходьбе.Этот вид оздоровительной физкультуры привлекает все больше людей самого разного возраста. Заниматься им можно в любое время года. Ученые подсчитали, что при скандинавской ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% мышц человеческого тела, а при обычном шаге – только 70%. Не обошли вниманием новое увлечение кировчан и в День здоровья. Во время мастер-класса участникам показали, как правильно готовиться к прогулкам, и какие именно движения принесут пользу.В День здоровья сотрудники Центра медицинской профилактики провели несколько обучающих семинаров по профилактике депрессии, способах снятия психоэмоционального напряжения, планированию дневного рациона питания, а также о психологических особенностях дошкольников и учеников младших классов. Специалисты давали советы, как подготовиться к школе, как справиться с кризисами детского возраста. К примеру, в семь лет многие проблемы возникают из-за несоответствия родительских требований желаниям и возможностям ребенка. Для преодоления кризиса трех лет тоже есть рекомендации психологов.Обучающие семинары для кировчан пройдут также 10 и 24 апреля. Кроме того, в рамках Месяца здорового образа жизни будет проводиться обследование сотрудников крупных предприятий Кирова и области. Цель выездных акций - выявить основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у работающего населения.