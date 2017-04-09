ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.3896
EURO: 60.7469
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Во Всемирный день здоровья кировчане смогли посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе

Вчера, 11:49 | Просмотров: 480 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В этом году Всемирный день здоровья был посвящен помощи людям, страдающим депрессией, и прошел под лозунгом «Давай поговорим». Кировчане смогли посетить обучающие семинары и мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Этот вид оздоровительной физкультуры привлекает все больше людей самого разного возраста. Заниматься им можно в любое время года. Ученые подсчитали, что при скандинавской ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% мышц человеческого тела, а при обычном шаге – только 70%. Не обошли вниманием новое увлечение кировчан и в День здоровья. Во время мастер-класса участникам показали, как правильно готовиться к прогулкам, и какие именно движения принесут пользу.

Во Всемирный день здоровья кировчане смогли посетить мастер-класс по скандинавской ходьбеИРИНА МУРАВЬЕВА, УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССА ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ:
«Мне очень нравится состояние после занятий - легкости, тонуса, даже радости, очень хорошо действует на весь организм, к сожалению, не очень часто, получается, считаю, что очень полезно».

В День здоровья сотрудники Центра медицинской профилактики провели несколько обучающих семинаров по профилактике депрессии, способах снятия психоэмоционального напряжения,  планированию дневного рациона питания, а также о психологических особенностях дошкольников и учеников младших классов. Специалисты давали советы, как подготовиться к школе, как справиться с кризисами детского возраста. К примеру, в семь лет многие проблемы возникают из-за несоответствия родительских требований желаниям и возможностям ребенка. Для преодоления кризиса трех лет тоже есть рекомендации психологов.

Во Всемирный день здоровья кировчане смогли посетить мастер-класс по скандинавской ходьбеЛИЛИЯ РУДАКОВА, ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«К ребенку относиться как к маленькому человеку, нужно реагировать адекватно, иногда отвлечь ребенка от некоторых моментов, не на все обращать внимание очень серьезно, знать, когда говорить "нет", но не так часто».

Обучающие семинары для кировчан пройдут также 10 и 24 апреля. Кроме того, в рамках Месяца здорового образа жизни будет проводиться обследование сотрудников крупных предприятий Кирова и области. Цель выездных акций - выявить основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у работающего населения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

13:57 10.04.2017


Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

11:48 10.04.2017


В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

11:37 10.04.2017


Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

10:15 09.04.2017


В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

10:01 09.04.2017


В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

9:55 09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

11:55 08.04.2017


Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

Все новости

Вести. Кировская область

Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре

17:40 10.04.2017


Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре

Кировчан приглашают принять участие в субботниках

17:37 10.04.2017


Кировчан приглашают принять участие в субботниках

Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

15:04 10.04.2017


Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

В силу вступили поправки в правила дорожного движения

15:00 10.04.2017


В силу вступили поправки в правила дорожного движения

В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

11:51 10.04.2017


В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове проходят мастер-классы по скандинавской ходьбе

05.08.2015


В Кирове проходят мастер-классы по скандинавской ходьбе

Мастер - класс по скандинавской ходьбе

08.10.2015


Мастер - класс по скандинавской ходьбе

7 апреля пройдёт прямая телефонная линия по диспансеризации и ЗОЖ.

06.04.2016


7 апреля пройдёт прямая телефонная линия по диспансеризации и ЗОЖ.

Апрель - месяц здорового образа жизни.

01.04.2016


Апрель - месяц здорового образа жизни.

Июнь в Кировской области - месяц детского здоровья

08.06.2016


Июнь в Кировской области - месяц детского здоровья

Скандинавская ходьба

06.11.2014


Скандинавская ходьба

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх