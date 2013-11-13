Курс доврачебной помощи в Кировском Центре медицинской профилактики
Вчера, 17:48 | Просмотров: 144 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Если у человека есть онемение, слабость или паралич - обездвиживание руки, ноги, половины тела. То есть речевой дефект, мы обнаружили, и попросили, допустим, человека поднять руки. Одна рука нормально поднимается, вторую он, к сожалению, поднять не может. Вот эти три признака говорят о том, что у человека надвигается инсульт.
Это не лекция в медицинском институте. Все эти признаки смертельно-опасного приступа должен знать каждый - уверены специалисты центра медицинской профилактики. Умение вовремя определить, что человек в беде может буквально спасти ему жизнь. На этих открытых занятиях доктора и другие специалисты расскажут, как выявить угрозу и что делать до приезда кареты скорой помощи. Впрочем, как правильно ее вызвать и какую информацию сообщить тут тоже рассказывают.
ТАТЬЯНА СОЗОНТОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ВРАЧ-МЕТОДИСТ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОГБУЗ «МИАЦ»:
«Мы рассчитаны на все слои населения. Мы не ограничиваемся количеством — сколько людей у нас пришло, столько мы и будем со столькими работать слушателями. Ну, вопросы задают, консультирование идет уже на индивидуальном уровне. А так вот та информация, которая нужна каждому из нас, в плане первой взаимопомощи, она как раз у нас в презентации и освещена».
Не ограничивается и возрастная категория слушателей. Однако, первые лекции посещают люди взрослые. Подростков в зале обычно мало и этим фактом сотрудники центра опечалены. Помощь может потребоваться не только молодым и на первый взгляд здоровым, но и их близким. К слову, курс настолько подробный, что его с большим удовольствием посещают и медики.
ИРИНА ИВАНКОВА, УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА КОГБУЗ КГБ №7 ПОЛИКЛИНИКА №2:
«На этот курс пришла чтобы, как сказать, расширить свои знания. Больше знать как вести себя в экстренных ситуациях, так как ходим по домам, бывают различные ситуации».
Пришедших людей, безусловно, интересует не только общая программа. У всех есть дополнительная возможность проконсультироваться с докторами по интересующим вопросам. В основном спрашивают про собственные заболевания и риски.
ТАТЬЯНА ДОРОФЕЕВА, ВРАЧ-МЕТОДИСТ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОГБУЗ «МИАЦ»:
«Если вам уже прописана какая-то терапия, то если вы будете адекватно все принимать, то развитие каких-либо осложнений, на какой-то стрессовой, на метео какие-то компоненты, то у вас не должен развиться вот острый, если вы конечно нарушаете схему лечения, в этом случае, конечно, нарушается».
Возможность посетить открытую лекцию будет у каждого. Курс продлится целый год, поэтому выбрать удобный для себя день посещения сможет любой кировчанин.
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