Курс доврачебной помощи в Кировском Центре медицинской профилактики

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С начала года в пассажирском транспорте Кирове было зафиксировано несколько случаев гибели людей в результате сердечного приступа. Как помочь себе и помочь тому, кто рядом, в случае экстренной необходимости? Кировский Центр медицинской профилактики проводит открытый курс для всех желающих знать, как оказать экстренную помощь при инфаркте или инсульте.Это не лекция в медицинском институте. Все эти признаки смертельно-опасного приступа должен знать каждый - уверены специалисты центра медицинской профилактики. Умение вовремя определить, что человек в беде может буквально спасти ему жизнь. На этих открытых занятиях доктора и другие специалисты расскажут, как выявить угрозу и что делать до приезда кареты скорой помощи. Впрочем, как правильно ее вызвать и какую информацию сообщить тут тоже рассказывают.Не ограничивается и возрастная категория слушателей. Однако, первые лекции посещают люди взрослые. Подростков в зале обычно мало и этим фактом сотрудники центра опечалены. Помощь может потребоваться не только молодым и на первый взгляд здоровым, но и их близким. К слову, курс настолько подробный, что его с большим удовольствием посещают и медики.Пришедших людей, безусловно, интересует не только общая программа. У всех есть дополнительная возможность проконсультироваться с докторами по интересующим вопросам. В основном спрашивают про собственные заболевания и риски.Возможность посетить открытую лекцию будет у каждого. Курс продлится целый год, поэтому выбрать удобный для себя день посещения сможет любой кировчанин.