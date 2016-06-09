Вновь объявлен конкурс «Хочу стать доктором»

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Министерство здравоохранения Кировской области приглашает учащихся 10-11 классов и средних специальных заведений принять участие в конкурсе «Хочу стать доктором».Конкурс проводится четвёртый год и призван выявить талантливых молодых людей, которые мечтают посвятить себя медицине, поддержать их стремление стать врачами, а также направлен на повышение престижа медицинской профессии и развитие кадрового потенциала.Победители конкурса из числа 11-классников и средних специальных заведений получают возможность поступления в Кировский государственный медицинский университет на условиях целевого приёма на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.Победители из числа 10-классников смогут использовать этот бонус при поступлении в медуниверситет в следующем году. Результаты конкурса действительны в течение четырёх лет.За три предыдущих года проведения конкурса участие в нём приняли 54 человека, а 14 из них стали победителями, многие уже успешно учатся в медуниверситете.Участникам конкурса необходимо написать творческую работу в форме презентации и отразить в ней, почему они решили выбрать врачебную профессию, и как они себя видят в роли доктора.Члены жюри будут оценивать работы по глубине содержания и уровню раскрытия темы, творческой индивидуальности, выразительности применяемых методов.Для участия в конкурсе также необходимо оформить заявку. Ее образец, документы, которые необходимо предоставить, а также условия конкурса указаны в положении и размещены на официальном сайте министерства здравоохранения Кировской области в разделе «Конкурсы».Заявки и творческие работы будут приниматься до 15 мая в министерстве здравоохранения Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, каб. 407. Затем конкурсная комиссия будет оценивать работы участников.Победителей объявят в преддверии Дня медицинского работника в июне.