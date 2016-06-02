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Новости / Медицина

В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животных

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 163 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животных. Чтобы предотвратить распространение этой опасной болезни, ветеринарные врачи проводят массовую вакцинацию животных.

Бешенство наступает. Если раньше это болезнь была бедой южных районов Кировской области. Вятских Полян, Малмыжа, Уржума. То сейчас инфекция распространилась далеко на Север. За первый квартал этого года рост зарегистрированных случаев бешенства увеличился на 44%.

В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животныхГРИГОРИЙ КУНОФ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
«В 2016 году у нас было зарегистрировано 67 случаев на территории Кировской области, за 3,5 месяца этого года уже 27 , в том числе и на территории города Кирова».

Основной переносчик среди диких животных - лисица. Этот хитрый зверь облегчил себе жизнь, существуя вблизи человека. Её привлекают свалки, где множество грызунов. А в городской черте лисы легко могут передать инфекцию домашним животным и человеку. Но не все дикие звери болеют бешенством, а для того, чтобы инфицированных не становилось больше, ветеринары завезли один миллион оральных вакцин. Съедобные приманки, внутри которых находится препарат.

В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животныхАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Оральная вакцина это единственная возможность хоть как то выработать иммунитет у диких животных, но она не является 100% гарантией, поэтому домашних животных нужно вакцинировать исключительно инъекциями».

Всем животным в России прививки от бешенства делают бесплатно. В любой государственной ветеринарной клинике. А ещё организуют специальные прививочные пункты в тех районах, где у людей наибольший риск инфицироваться.

В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животныхОЛЬГА БЕРЕСНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
«При заражении бешенством и при проявлении клинических признаков излечения не существует. Имеется только профилактика, это у людей при покусах животными, особенно безнадзорными, неизвестными, дикими обязательно обращаться по месту жительства в мед учреждение».

Сделать это нужно как можно быстрее, до того, как вирус распространился по организму. Успех лечения напрямую зависит от того, в какие сроки ввели необходимые препараты. Но самая лучшая защита - это профилактика. Нельзя отказываться от вакцины, тем более, что отдаленность от природных очагов этой инфекции не дает гарантий безопасности человеку и животным.


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