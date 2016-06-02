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В Кирове зарегистрировали седьмой случай бешенства у животных. Чтобы предотвратить распространение этой опасной болезни, ветеринарные врачи проводят массовую вакцинацию животных.Бешенство наступает. Если раньше это болезнь была бедой южных районов Кировской области. Вятских Полян, Малмыжа, Уржума. То сейчас инфекция распространилась далеко на Север. За первый квартал этого года рост зарегистрированных случаев бешенства увеличился на 44%.Основной переносчик среди диких животных - лисица. Этот хитрый зверь облегчил себе жизнь, существуя вблизи человека. Её привлекают свалки, где множество грызунов. А в городской черте лисы легко могут передать инфекцию домашним животным и человеку. Но не все дикие звери болеют бешенством, а для того, чтобы инфицированных не становилось больше, ветеринары завезли один миллион оральных вакцин. Съедобные приманки, внутри которых находится препарат.Всем животным в России прививки от бешенства делают бесплатно. В любой государственной ветеринарной клинике. А ещё организуют специальные прививочные пункты в тех районах, где у людей наибольший риск инфицироваться.Сделать это нужно как можно быстрее, до того, как вирус распространился по организму. Успех лечения напрямую зависит от того, в какие сроки ввели необходимые препараты. Но самая лучшая защита - это профилактика. Нельзя отказываться от вакцины, тем более, что отдаленность от природных очагов этой инфекции не дает гарантий безопасности человеку и животным.