В Кировской области реализуют проект «Бережливая поликлиника»

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Проект «Бережливая поликлиника» позволит проанализировать время нахождения пациентов в поликлиниках. На основе результатов программы скорректируют принципы организации рабочих мест и снизят нагрузку на медработников. Всё это позволит уменьшить очереди, повысить качество и доступность медицинского обслуживания в регионе.Первый этап программы завершится в сентябре, второй - в конце 2017 года.Кировская область вошла в число пилотных регионов, где проект запустят в первую очередь. В двух городских поликлиниках (детской и взрослой) будет реализован комплекс мероприятий программы, контроль над процессом возьмёт на себя специально созданная рабочая группа.Многие принципы «Бережливой поликлиники» в Кировской области успешно применяются уже сегодня: проводятся ремонты, вводятся безбарьерные регистратуры, идёт техническое переоснащение медучреждений, совершенствуется механизм учёта лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.