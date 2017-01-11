В Кировской области реализуют проект «Бережливая поликлиника»
Сегодня, 12:28 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Первый этап программы завершится в сентябре, второй - в конце 2017 года.
Кировская область вошла в число пилотных регионов, где проект запустят в первую очередь. В двух городских поликлиниках (детской и взрослой) будет реализован комплекс мероприятий программы, контроль над процессом возьмёт на себя специально созданная рабочая группа.
Многие принципы «Бережливой поликлиники» в Кировской области успешно применяются уже сегодня: проводятся ремонты, вводятся безбарьерные регистратуры, идёт техническое переоснащение медучреждений, совершенствуется механизм учёта лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
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