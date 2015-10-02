В Кировской области будут выпускать препараты для сердечников
Сегодня, 15:09 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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В апреле 2017 года на производстве установили вторую линию ТЛФ и линию малых серий. Объем дополнительных инвестиций в оборудование и инженерию составил более 7 миллионов евро.
Первым продуктом, который сойдет с новой линии ТЛФ, станет препарат для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, в рамках совместного проекта по локализации препаратов в России одного из зарубежных партнеров. Проектные мощности линии составляют до 3 миллиардов таблеток в год.
На линии малых серий компания планирует производство препаратов для терапии ВИЧ инфекции. Это терапевтическое направление - одно из приоритетных для НАНОЛЕК. В 2017 году планируется начать производство сразу двух продуктов собственной разработки.
Напомним, что производственная площадка компании «Нанолек» должна стать основой кластерного объединения в Кировской области. Планом мероприятий («дорожной картой») создание промышленного кластера в регионе запланировано до конца 2017 года.
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